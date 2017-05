Pereira: "Intenté luchar lo mejor que pude pero no juego solo yo"

Andreas Pereira declaró en BeiN a la finalización del encuentro ante el Espanyol que"el partido fue difícil para nosotros. Le dimos muchas facilidades en el primer gol y luego creímos cuando marcamos el 1-2 pero era difícil".

En cuanto a su actuación y a la temporada completada por el conjunto rojiblanco, Pereira explicó que "personalmente intento siempre hacer lo mejor para el equipo. Este año también lo he intentado. Me siento muy feliz de haber venido aquí, quiero mucho a esta ciudad, a esta gente, a esta afición y tengo que pedir perdón por todos. Intenté luchar lo mejor que pude pero no juego solo yo, somos un grupo y debo decirle a la afición que siga apoyando, que este es un gran club, que quiero mucho a esta ciudad y seguro que volverán a Primera"