Ochoa: "Hubo jugadores que se escondían para jugar los partidos"

Guillermo 'Memo' Ochoa declaró a la conclusión del Granada-Espanyol que se sentía "dolido de que no se haya cumplido el objetivo porque hemos tenido una afición de diez, que nos ha apoyado desde el primer hasta el último juego y nunca hemos visto el estadio vacío. Siempre nos han dado apoyo y cariño incondicional y no ha sido algo reciproco con las actuaciones en la cancha del equipo. Para el futuro quiero decirle a la gente que no se rinda. Granada merece un equipo en Primera División. Es un estadio impresionante, una afición impresionante y seguramente el equipo pronto volverá a Primera y la afición podrá disfrutarlo".

El guardameta internacional con México no se ha cortado a la hora de hacer autocrítica: "Habrá que analizar qué se hizo mal por parte de la persona que le toque. Hubo muchas situaciones durante el año de cambio de entrenadores, de jugadores, de idiomas, de futbolistas nuevos sin experiencia en la liga...jugadores que se escondían para jugar los partidos, lesiones y muchas cosas que no han salido a la luz o no salieron bien y poco a poco se ha ido mermando el estado de ánimo del grupo. Hay gente que tiró la toalla y creo que (solo) puedo hablar a nivel personal. Ya cada cual podrá hacer autocrítica y evaluar cómo de profesional fue durante el año, que hizo para mejorar la situación...y cada quién sabrá si puede mirar a los ojos a la gente e ir con la cabeza alta".

Cuestionado sobre si dentro del vestuario hubo gente que no tiró del carro, Ochoa fue claro: "Ha habido gente que no ha tirado del carro, mucha. El descenso ha sido un conjunto de cosas que han salido mal en el campo, en las oficinas, gente que no entendía el idioma...Cuando las cosas no salen hay que ir analizando paso por paso y cuando las cosas no salen hay que decirlo y ser honestos. La responsabilidad de que el objetivo no se haya cumplido es de todos".

Por otro lado, sobre la indignación expresada por la afición durante el último choque ante el Espanyol el arquero declaró que "si estuviera en el lugar de la gente no estaría contento. Lo que ha hecho la afición es muy comprensible. Siempre estuvieron apoyando, las peñas también nos arropaban, todos hicieron su parte...y a todos nos hubiera gustado que la situación fuera otra. Yo pienso que la gente va a seguir aquí y el Granada los va a necesitar".

A pesar de que las cosas no le hayan ido bien y haya encajado 82 goles como guardameta rojiblanco Ochoa considera que "no me equivoqué viniendo al Granada, la decisión fue bastante correcta. Este club me abrió las puertas, me apoyó y confió en mí y pienso que a pesar de la situación negativa, el poder estar en la cancha durante todos los partidos fue por algo. Esta experiencia ha tenido cosas buenas, en los momentos difíciles seguí en el campo jugando todo el tiempo y también recibí el cariño de la gente, lo que significa que estás haciendo las cosas bien y tienes que seguir de esta manera".

En cuanto a su futuro expuso que "a corto plazo no sé donde estaré. Mi cabeza ahora está con mi selección, con las eliminatorias que tenemos y no tengo vacaciones. Ahora mismo no tengo nada cerrado con nadie y vamos a ver las opciones que tenga y habrá que tomar la mejor decisión".

Por último, el portero mexicano habló de Entrena y Jean Carlos, a quiienes definió como "jugadores a los que la gente les gusta ver en la cancha y que encima tienen calidad. A Entrena se le vio jugando en la Copa del Rey y tristemente no se le dio continuidad, ni entrenando con nosotros pero son de esas cosas que no se entienden pero bueno, creo que de cara al futuro el Granada tiene jugadores con calidad y con un buen perfil".