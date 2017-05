La última fecha de un año tortuoso

El Granada CF despide la temporada 2016/17 ante su público y lo hará esta noche frente al Espanyol (20:45 horas) con un partido poco trascendente pues lo único que hay en juego es la posibilidad de acabar el año como penúltimos por parte del equipo rojiblanco o como octavos por parte del periquito.

El descenso del Granada, consumado en la jornada 35, ha quitado prácticamente todo el interés que pudiera tener este partido, que no se juega en horario unificado por la poca relevancia que tiene para ambos conjuntos. El principal foco de interés se sitúa en la grada pues el G19 ha anunciado durante la presente semana una huelga de animación que pretende reflejar el enfado de una afición que se siente “engañada” y decepcionada por la “falta de profesionalidad” demostrada por la plantilla durante el presente curso, según reza el comunicado hecho público por este colectivo de aficionados rojiblancos.

Adams ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque que el equipo no ha estado a la altura de la competición porque “los jugadores han demostrado no ser demasiado buenos”. El técnico rojiblanco ha definido este partido como “difícil”, ha confirmado la titularidad del canterano Juanan Entrena y ha apuntado que aunque “estos jugadores no han demostrado profesionalidad, de cara a la próxima temporada vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”.

Por su parte, el Espanyol de Quique Sánchez Flores se presentará en Los Cármenes con el deseo de hurgar en la herida del Granada y aprovecharse del ambiente enrarecido en el coliseo rojiblanco para sumar tres nuevos puntos con una convocatoria que está integrada por los porteros Diego López y Andrés Prieto; los defensas Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Aarón Martín, Diego Reyes y Marc Navarro; los centrocampistas Víctor Sánchez, Jurado, David López, Hernán Pérez, Pablo Piatti, Marc Roca y Óscar Melendo; y los delanteros Gerard Moreno, Caicedo, Leo Baptistao y Álvaro Vázquez.