Lluis Planagumá rescinde y quiere entrenar a 'mayores'

El Granada oficializó ayer la salida de Lluis Planagumá como entrenador del filial. Un cese avanzado por IDEAL, que se venía fraguando hacia tiempo. «Veía que se estaba planificando la plantilla y que no se contaba conmigo. Tuve una reunión con Manolo Salvador -el director deportivo-, porque yo quiero estar en un sitio en el que haya una predisposición. Llegamos a un acuerdo», abunda.

Planagumá agradeció las palabras que le dedicó Adams, aunque le corrigió: «el filial no ha costado 7 millones». El inglés englobó todo el gasto de las categorías inferiores. El catalán ha perdonado el 75% de su finiquito por los dos cursos restantes.

Asegura que no se le quedó la espina clavada de no seguir dirigiendo al primer equipo más allá de aquel partido como interino frente al Leganés (0-1). «Lo que me duele es que no se ganara aquel partido. A lo mejor eso hubiera hecho seguir, pero da igual. Creo que tomé las decisiones correctas. Aquellos días previos fueron una locura. Para nada reflejan lo que soy como entrenador», afronta.

Ya se reta. «Me encaminaré hacia lo profesional. Llevo cinco temporadas con filiales pero mi camino tiene que ser hacia una apuesta», expresa. Podría ser el Lleida, que ya le quiso en su día.

Sobre su papel en el 'B', glosó que «pretendía tener una temporada parecida en lo deportivo. Pero la inestabilidad del primer equipo ha hecho que lo que hemos hecho pase desapercibido.

Agradeció el esfuerzo de «mis compañeros de trabajo», a los que dedicó muchos elogios. Reservó lo mejor de sus palabras para la afición. «Necesita mucho más de lo que le han estado dando en los últimos meses. Espero que todo se enderece y me habría gustado estar algún día en la Fuente de las Batallas con todos ellos», terminó.