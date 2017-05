Adams: "Esta temporada ha sido un desastre y mi experiencia, una pesadilla"

El entrenador del Granada, el inglés Tony Adams, calificó como "un desastre" la temporada firmada por su equipo, dijo que el principal error estuvo en "los fichajes que se hicieron" y definió su experiencia como entrenador de Primera División como "una pesadilla".

Adams pidió que, con la derrota ante el Espanyol en el último partido de la temporada, termine "la negatividad" porque "a partir de mañana hay que pensar en positivo".

"Esta temporada ha sido un desastre, hay que aprender de los errores para que no vuelvan a ocurrir. Hemos intentado hacer todo lo posible para sacar lo mejor de los jugadores, pero la plantilla no ha funcionado con ningún entrenador, ha sido error tras error", añadió.

"Nada ha funcionado con este grupo de jugadores, el principal problema ha sido los fichajes que se hicieron", sentenció el inglés, quien indicó que su primera experiencia como entrenador en España fue "una pesadilla".

"Creía que en cualquier momento me daba un infarto. No ha sido fácil trabajar con este grupo de jugadores, me alegro de que termine la campaña", agregó.

Adams dijo que el presidente y propietario del Granada, el chino John Jiang "es consciente de que ha cometido muchos errores que va a intentar no repetir" e insistió en que "le encanta Granada y esto es un proyecto a largo plazo".

"Vamos a incorporar buenos jugadores, algunos equipos nos llevan ventaja por tener ya jugadores españoles preparados para jugar. Va a ser muy difícil pero queremos volver a Primera en un año y vamos a dar lo mejor de nosotros para conseguirlo", agregó.EFE