Adams asegura que "Ramos va a seguir la próxima temporada"

En su comparecencia previa a los partidos, en este caso el de mañana viernes ante el RCD Espanyol, el técnico Tony Adams ha vuelto a hablar de futuro y asegurado, por ejemplo, que Adrián Ramos “va a seguir la próxima temporada”. Del mismo modo, el británico ha asegurado tener concretados cuatro fichajes y que con Cuenca y Lombán se está hablando para que sigan.

ÁNIMO DE LA PLANTILLA: “Es un partido en casa. Seria genial poder acabar la temporada con una victoria ya que esta temporada no hemos conseguido muchas” .

¿QUIENES JUEGAN? “Es complicado que puedan jugar los nueve futbolistas que tienen contrato. Algunos están lesionados. Intentaremos llegar a seisTenemos el caso por ejemplo de Rui Silva. Podría ponerlo, pero a lo mejor no sería lo más conveniente, por el ambiente que va a haber. Juanan Entrena va a jugar de inicio y tener minutos. Ally Mallé esta jugando, pero está cometiendo errores. Tuvo errores contra el Real Madrid y el Osasuna”.

AMBIENTE. “No sé qué ambiente va a haber, espero que bueno por muchos jugadores que estarán aquí la próxima temporada. Todos tenemos ilusión, el propietario pagó 37 millones. Soy consciente de que los resultados no han sido buenos. Espero dirigir este proyecto, espero que en el futuro el Granada CF no sea como una agencia de representación y sí un equipo de fútbol”.

MANTENER LA TENSIÓN. “Es muy dificultoso para mí. Es complejo. Los jugadores han demostrado no ser demasiado buenos. Es complicado tenerlos centrados. Quiero ser profesional, hay ganas de que termine todo. La raíz del problema es que este grupo de jugadores juntos no tiene calidad suficiente.

CHOQUE ANTE EL ESPANYOL. “El partido de mañana será difícil, la atmósfera no va a ser todo lo buena que quisieran. Entiendo que la afición del Granada esté frustrada. Pero nos pido que nos de el beneficio de la duda. Estos jugadores no han demostrado profesionalidad. De cara a la próxima temporada vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya tenemos diez jugadores para el filial. Me ha tocado limpiar un embrollo que viene del pasado”.

RAMOS. “Lo confirmo. Va a estar seguro la próxima temporada. Estamos negociando con Cuenca. Con Lombán estamos hablando. Uche es de Watford.. Jean Carlo y Ally Mallé tienen contrato.

RELACIONES CON GINO POZZO. “Ahora están hablando los abogados de una y otra parte”.

PLANAGUMÀ. “El Granada B tenía 7 millones de presupuesto, uno de los más altos de la categoría. El año que viene habrá recortes. Técnicamente es muy bueno, pero no puede seguir”.

ENTRENADOR PRIMER EQUIPO. “Me encantaría anunciarlo, pero lo vamos a tener que hacer la próxima semana. Pretendo que a través de él venga aire fresco, positividad y la idea de volver a Primera”.