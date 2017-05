Oltra, el mejor posicionado para Salvador y Adams

José Luis Oltra prevalece como el principal candidato, a día de hoy, para entrenar al Granada la próxima temporada. En fútbol es complicado ser tajante, sobre todo cuando no existe aún nada firmado, ni siquiera un principio de acuerdo. Sólo la predisposición de los preparadores que han sido entrevistados en la ronda emprendida por el director deportivo, Manolo Salvador, y el vicepresidente de DDMC, Tony Adams. Para ambos, la elección que reúne más papeletas por ajustarse al perfil que ansían es Oltra. Sin embargo, hay una corriente interna que se inclina más por Fernando Hierro, algo más mediático'.

Al parecer el impulso hacia el madrileño viene dado por uno de los asesores del propio presidente John Jiang en DDMC. No es otro que el exfutbolista David Belenguer, aunque hay fuentes que incluyen nada menos que a Vicente Del Bosque entre los que han sugerido al propio Jiang este nombre.

Pero en su contra actúa su inexperiencia en los banquillos, limitada a su paso en esta campaña por el Real Oviedo. El conjunto asturiano tampoco es que esté destacando sobremanera, con muchos apuros para intentar colarse en los puestos que dan acceso a la fase de ascenso. Si al final llegara a ella, influiría decisivamente en retrasar cualquier posibilidad en otro proyecto.

Por esta circunstancia, por el visto bueno de Salvador y Adams, porque está libre y podría trabajar desde ya, Oltra sí sale bien parado del análisis. Lleva en la mochila dos ascensos a Primera división, aunque ha encadenado cuatro ceses seguidos, si bien cada cual tuvo unas condiciones muy diferentes. De hecho, ningún de sus reemplazos mejoró la situación clasificatoria previa.

Oltra sintoniza bien con un Granada que a veces no adquiere el ritmo de decisión que debiera, en parte porque la experiencia acaecida ha vuelto desconfiado al propietario, que no quiere equivocarse. Es por ello que hay poco deseo de atar a un técnico para el largo plazo y prefieren ir paso a paso, marcando objetivos y obligando a que con su rendimiento se gane la continuidad.

Del 'casting' inicial, hay nombres que han ido bailando, dentro de los siete que fueron el punto de partida. A los nombres de José Luis Oltra, Fernando Hierro, Luis García Plaza, José Ramón Sandoval y José Bordalás, ya conocidos, también estuvieron en la mira de la cúpula de mando Paco Herrera, míster del Valladolid, y el colombiano Reinaldo Rueda, que actualmente dirige el Atlético Nacional, pero que fue pronto desestimado por su desconocimiento del fútbol español.

La maquinaria se tiene que agilizar ya. En el escenario más optimista, sería al final de esta semana. Si no, ya quedaría que el plazo marcado expire a final de mes. Pese al 'play off' de Segunda, la idea de Adams siempre fue no adentrarse en junio, debido al mucho trabajo de salidas y entradas que hay que emprender. Pero para ello han de decantarse.