En directo, dede Pamplona

En directo 2576381 1 Si

Si las grandes citas son festejadas como duelos por todo lo alto, la de hoy en El Sadar es lo contrario. Una pugna en los bajos fondos, dentro de la alcantarilla, repudiando el 'trofeo' al perdedor: el 'farolillo rojo' del último clasificado en Primera. El pescado está ya vendido para ambos. Huele a podrido. Tanto el Osasuna como el Granada son ya equipos de Segunda. Sólo miden su grado de descomposición.

El de los nazaríes se ha acelerado. De ahí que salgan convocatorias laberínticos, con gente que sale o engrosa el parte de altas por motivos más o menos justificados. Evadida la disciplina en el vestuario, por más que Tony Adams siga apelando al rigor y la vergüenza, muchos futbolistas se borran, varias lesiones o molestias se alargan y pocos se muestran predispuestos a ser citados. Integrantes que unas semanas aparecen como censurados regresan, y viceversa. Se fuerza un gazpacho que proporciona una alineación extraña, con algún elemento fuera de lugar y la única novedad animosa respecto a los más jóvenes. El hueteño Juanan Entrena parece haberse ganado el asiento para al menos estas dos últimas citas de Liga. Otro canterano, Jean Carlos, que llegó este verano del Fuenlabrada tras pasar por la cantera del Madrid, debuta en un viaje, en una lista final de 19.

Con estos mimbres, el preparador británico presentará una retaguardia inédita, en la que Rubén Vezo volverá al lateral derecho -como en el debut de Adams ante el Celta-, con Lombán e Ingason como pareja de centrales y Foulquier retornando al lateral izquierdo. Una posición que no le es desconocida -la asumió en la anterior etapa de Alcaraz y también con Sandoval-, pero que no potencia sus virtudes. Gastón Silva se ausenta porque va a ser padre, mientras que Héctor parece haber caído en desgracia ante sus reiteradas -y para algunos sospechosas- dolencias musculares.

Si confusa es la zaga, parca en creatividad asoma la media. Martin Hongla se ha ganado la venia para adelantar su posición, contando con el respaldo de Krhin y Angban, en un 'trivote' industrioso. Andreas Pereira ocupará el carril zurdo, con absoluta libertad de inspiración, mientras que la zona derecha parece recaer esta vez en Boga. Tocados Cuenca y Carcela, con Aly Mallé señalado ante el Madrid, el 'diez' francés se impone en la puja del ala. Atzili ni siquiera comparece en la oposición. Según Adams, se fue a Israel porque se ha muerto su abuelo.

Un gol con Adams

No hay más delantero apto que Adrián Ramos, el colombiano del que Adams insiste en su continuidad, aunque el propio jugador no la pregone con claridad en público. Ponce se fue con Argentina sub 20 y Kravets aún no se ha restablecido del esguince que sufrió. 'Adriancho' es el único que ha marcado en este ciclo con el cuarto técnico en la secuencia cronológica -contando al interino Planagumá-.

Para completar el desplazamiento a tierras navarras, se alista Samper, del que se decía que no disputaría ni un minuto más de nazarí. Veremos si es sólo un relleno.

El entorno sigue crispado, pero la mirada general está puesta en atisbar los mimbres que se colocarán para la 'división de plata'. Mientras se decide el técnico, se esclarece la estructura y comiencen a saltar los nombres de quienes vestirán la camiseta de rayas horizontales, la escuadra todavía se obliga a rematar el campeonato. En liza, el aporte económico en función del puesto clasificatorio que depara el baremo de LaLiga. Poca cosa para un plantel que hace tiempo que entró en modo vacacional. En su labor está contradecir este argumento.

Para el Osasuna al menos servirá de despedida ante sus aficionados. Allí la comunión jamás se ha perdido, pese a que los rojillos se instalaron en la cola desde primera hora. Quizás porque allí sí son conscientes de su modestia y sabían que iba a ser una campaña muy difícil, en la que permanecer era un reto.

Los navarros sólo han ganado un encuentro en su feudo. Muchos cerrarán ciclo. Lo hará su entrenador, Petar Vasiljevic, que fue quien diseñó la plantilla como director deportivo. Un cambio de tercio parecido al de Adams, aunque con más responsabilidad en la confección. También dirá adiós el mejor jugador del Osasuna, el cordobés Sergio León, cuyo traspaso al Betis, por 3,5 millones de euros, está ya cerrado.