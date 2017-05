Oltra y la obligación de acertar

El entrenador valenciano José Luis Oltra está en la mirilla del Granada para gobernar su banquillo. Su nombre aparece entre las opciones abiertas, como la de Luis García Plaza y, en menor medida, la de José Bordalás. Ha sido objeto de la ronda de consultas del director deportivo, Manolo Salvador, junto a Tony Adams, ejerciendo en este caso como vicepresidente de DDMC. Pero también hay otra posibilidad, que conllevaría el regreso de José Ramón Sandoval, nada menos.

El encuentro con Oltra se celebró en Madrid. Fue una toma de contacto dentro de la ronda, hablando de todo. Oltra evitó hacer declaraciones al respecto, requerido por IDEAL. Al parecer, gusta mucho su perfil porque aúna conocimiento en la categoría, con momentos dulces (dos ascensos) y amargos (cuatro ceses seguidos), que a veces curten. Se valora que tras estos momentos malos los equipos a los que dirigió no mejoraron con otros. Se le considera dialogante y posiblemente con menos exigencias que García Plaza.

Sandoval también habría sido tanteado en la capital de España. Está libre tras salir del Rayo a mitad de este curso. Vivió aquella penúltima permanencia de rojiblanco. Luego las cosas no le salieron bien y fue sustituido por José González, al pasar el ecuador del curso siguiente. La grada le apreciaba pese a que el equipo estaba en descenso.

Aunque es pronto para descartar a alguien en este ‘casting’, es cierto que los entrenadores en activo pierden peso, aunque han intentado colocar al actual preparador del Oviedo, Fernando Hierro, en la órbita rojiblanca, si bien su poco rodaje como técnico juega en su contra. Por su parte, Luis García Plaza sigue tentado por la liga china, aunque tiene un ojo puesto en alguna puerta que se pudiera abrir en Primera división. Quizás el Betis, si bien parece que allí están cercando a Quique Setién.

La elección del nuevo entrenador es un proceso difícil, pero no se puede alargar mucho más. Aunque el presidente Jiang circunscribió a dos años el tiempo de margen para volver a Primera, la flamante dirección deportiva sabe que conquistarlo en sólo una campaña sería lo deseable. La ayuda al descenso, por encima de los diez millones, da un plus, si bien están obligado a revisar lo que le quedará en plantilla para no sobrecargarse. Los probables traspasos de Carcela, Krhin o Atzili –o bien su salida con opción de venta– son posibilidades a estudiar. El israelí se despidió ayer de sus compañeros. Al parecer, ya con permiso. A Wakaso le podría ronda el Alavés, mientras que Cuenca, según el ‘Gol digital’, habría sido tentado por el Eibar.