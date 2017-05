El gran gesto de Casemiro con un niño granadino

El partido del Real Madrid en Los Cármenes dejó una imagen sumamente particular, lejos del supuesto quebradero de cabeza que pudiera inducir el equipo de Tony Adams a los de Zinedine Zidane. El mediocentro Casemiro atendió sobre el césped al periodista Ricardo Sierra para hablar sobre la victoria por 0-4 cuando un menor invadió el terreno de juego y no dudó en irrumpir durante la entrevista. Un momento que no pasó desapercibido para las redes sociales.

Casemiro respondía al comunicador de Movistar + cuando el chico entró en escena para conseguir su premio. Lo logró. El futbolista accedió a entregársela una vez hubiese realizado las declaraciones pertinentes, pero los efectivos de seguridad de Los Cármenes se llevaron al pequeño. El brasileño intervino: “Espera, espera”.

El lado lindo del fútbol! Casemiro interrumpe la entrevista y regala su camiseta a un niño del Granada, GESTAZO! pic.twitter.com/FKfPg3CPqh — Pedro Torres Insfrán (@PepiTorres17) 7 de mayo de 2017

La situación fue recogida por las redes sociales donde muchos no dudaron en ensalzar la figura del futbolista por su gesto con este niño. El mediocentro jugó 67 minutos en la victoria blanca frente al Granada. Fue sustituido por Isco Alarcón. Un partido que quedó finiquitado a la media hora, momento en que Morata resolvía tras una jugada personal. Antes, el ariete blanco había batido a Ochoa para poner el 0-3, con otros dos tantos de James Rodríguez.

Detallazo de Casemiro que interrumpe su entrevista para atender a un niño granadino que le pedía su camiseta. pic.twitter.com/rTN5wARfsa — DonRamos+90 © (@Donramos90) 6 de mayo de 2017

Que grande Casemiro dándole la camiseta al niño que se la ha pedido en mitad de la entrevista. — E S C U D E R O. (@EscuderoRMCF) 6 de mayo de 2017