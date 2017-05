El dardo envenenado de Tony Adam

El habitual semblante afable y sonriente de Tony Adams dejó de serlo cuando en la rueda de prensa posterior al partido ante el Real Madrid le tocó hablar sobre las decisiones pasadas y futuras en la dirección deportiva del club.

El técnico inglés volvió a exculpar al máximo mandatario del Granada, John Jiang, del que dijo que “tras pagar 37 millones de euros era el que menos quería que el club descendiese” e insistió en que “quizá se dejó aconsejar por la gente equivocada. Había poca experiencia y mucha gente perdió su trabajo, entre ellos el director deportivo (Piru) y un par de entrenadores (Jémez y Alcaraz)”.

Estas palabras, que no dejan en buen lugar a Pere Guardiola como anterior asesor de John Jiang, fueron acompañadas de otras más enfocadas en asumir los errores cometidos en la planificación del club. Adams afirmó que da la cara ante el presidente por cada acción que lleva a cabo y por las decisiones que toma y que afectarán al futuro del club: “Si lo hago mal, el presidente viene a verme. No me voy a esconder. Si piensa que Manolo (Salvador) es el director deportivo equivocado, viene a verme. Cuando pongamos el entrenador, si es el entrenador equivocado, vendrá a verme. Si los jugadores (fichados los próximos meses) son los equivocados, también vendrá”.

El preparador inglés hizo autocrítica en nombre de DDMC y aseguró, al igual que John Jiang en su última carta a la afición, que en estos momentos “admitimos los errores del pasado pero rechazamos cometerlos de nuevo”.