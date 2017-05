Entrena: “Espero quedarme aquí muchos años”

Juanan Entrena debutó en liga con la camiseta del primer equipo del Granada CF y eso le hizo sentirse “muy contento” aunque también afirmó estar “triste por terminar la temporada así. Ha sido un año complicado, en el que el equipo ha descendido pero quiero enviarle un mensaje a la afición para pedirles que sigan animándonos y apoyándonos como lo hacen que volveremos cuanto antes”.

El futbolista natural de Huétor Tájar no se mojó sobre si seguirá en el equipo la próxima temporada pero sí apuntó que “cuando vengo con el primer equipo intento dar el máximo y aprovechar mis oportunidades. Me siento bien, espero que ellos también se sientan bien conmigo y me quede aquí muchos años”.

Cuestionado sobre qué falló este sábado para que sus compañeros dieran la mala imagen ofrecida ante el Real Madrid, Entrena respondió que “no sé lo que falla. He podido convivir con estos jugadores un par de partidos y el grupo se veía unido y con ganas, pero las cosas no siempre salen como uno quiere y ahora hay que seguir trabajando para intentar volver cuanto antes a Primera”.

Por último, el extremo compartió las palabras que su técnico, Tony Adams, le dijo antes de darle la oportunidad de saltar al campo: “El míster me ha pedido que estuviera tranquilo y que hiciera lo que yo sé”.