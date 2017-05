El último partido trascendente de la temporada

La penúltima cita del Granada CF ante su afición esta temporada será la última en la que haya algo importante en juego (20:45 horas). El Real Madrid se juega muchas de sus opciones de ganar el campeonato de liga, un título que el equipo de Zinedine Zidane ansía desde hace varias temporadas pues no lo levanta desde el curso 2011/12. Después, el Granada de Adams tendrá que decir adiós a la categoría ante Osasuna y Espanyol, dos conjuntos que al igual que el granadino ya no se juegan nada esta temporada.

La pésima trayectoria del Granada durante el presente campeonato ha provocado que el equipo rojiblanco llegue a las tres últimas jornadas sin esperanzas de salvación. El granadinismo ya piensa más en cómo será la próxima temporada que en el número de puntos que su equipo sea capaz de sumar en ésta. De la planificación de esa próxima campaña poco se sabe además del nombre del nuevo director deportivo de la entidad. Adams señaló en su última comparecencia ante los medios que ha negociado con Carcela y Wakaso pero que son jugadores “muy caros” para la Segunda División y no tiene claro si continuarán o no.

En lo referente al choque ante el equipo merengue, el técnico inglés comentó que dará continuidad al plantel que cayó por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta y que “vamos a tratar de ofrecer lo mejor de nosotros. No quiero que pase como en el partido ante el Celta de Vigo, que vino con un equipo de rotaciones y corrieron muy fuerte y al final fue peor esas rotaciones que si hubiera jugado con el equipo titular. Nosotros queremos jugar contra sus mejores jugadores, porque de lo contrario sería como una falta de respeto para nosotros”.

Precisamente el dilema de si el equipo de Zidane juega mejor con su ‘plantilla A’ o con su ‘plantilla B’ es algo de lo que lleva hablándose varias semanas en la capital de España. No se espera que el técnico francés use en Granada a futbolistas como Cristiano Ronaldo o Benzema pero sus ‘sustitutos’ son igualmente temibles. Los Isco, Asensio, Morata, etc intentarán asegurar otros tres puntos a domicilio que permitan a la escuadra blanca seguir dependiendo de sí misma para levantar el título. Por el momento, Zidane no ha hecho pública su convocatoria pero lo que es seguro es que el Granada, que tal y como dijo Adrián Ramos esta semana va a intentar darle una alegría a su afición, tendrá la obligación de realizar un partido muy completo para poder tener opciones de puntuar ante uno de los mejores equipos del mundo.