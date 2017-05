"Si pensamos que el Granada va a ser fácil porque ya ha descendido, nos equivocamos pero bien"

Tranquilo, reflexivo, seguro de sí mismo y firme defensor de la 'BBC', de la que por supuesto negó que juegue por decreto cuando sus tres integrantes están en condiciones. Así se mostró en su comparecencia de este viernes el técnico madridista Zinedine Zidane, quien insistió en que frente al descendido Granada deben mantener la misma actitud positiva de los partidos grandes y avanzó que contará con el portugués Fabio Coentrao, que Pepe aún no está para este partido y que Varane se cae de la convocatoria porque de nuevo se ha resentido de sus problemas físicos.

"Este sábado vamos a intentar jugar de la misma manera que buscamos siempre. Faltan pocos partidos y son tres puntos importantísimos. Trataremos de darlo todo en el campo y jugar lo mejor posible. Si pensamos que va a ser fácil, nos equivocamos pero bien", afirmó Zidane, quien resta importancia a los vaivenes que da la crítica sobre su trabajo. "Intento hacerlo siempre lo mejor posible. Sé que entiendo de fútbol y eso es lo más importante. El Real Madrid y el presidente me han dado la oportunidad de entrenar a este gran club y todos los días vengo con una ilusión tremenda de progresar. Estar aquí es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida profesional", remarcó.

Se paró en Cristiano, del que dijo que "está cerca del próximo Balón de Oro". Y tampoco dio importancia al hecho de que hace unas semanas se le criticase y ahora se le considere el mejor. "Tiene el respeto de todos los aficionados del Real Madrid, del club, del entrenador y de sus compañeros, que es lo más importante. Con él no hay un término medio, o se le quiere mucho o no", ironizó.

Reconoció que no le ha costado mucho convencerle de que hay que descansar. "Hablo mucho con Cristiano y él se conoce muy bien. Hasta ahora ha tenido unos 50 partidos cada año y la acumulación nos enseña que de vez en cuando hay que descansar. Yo no soy el entrenador que ha sentado a Cristiano, pero sé que a veces los jugadores tienen que descansar si queremos que todos lleguen a tope", explicó.

Dio un rodeo 'Zizou' al preguntarse si coincide co Toni Kroos en que el Real Madrid juega mejor con cuatro centrocampistas. "Empezamos de una manera los partidos y podemos acabar de otra. Siempre va a ser así. Con la 'BBC' no tenemos menos equilibrio y no hay problema. Son jugadores de talla mundial. Cuando yo hago cambios no es sólo para defender, como ya se vio ante el Atlético cuando entraron Asensio y Lucas Vázquez".

¿Juega por decreto la 'BBC? "No. Podéis pensar que los que entran lo hacen mejor, pero los de la 'BBC' lo hacen muy bien también. Hay pocos partidos en los que no estuvimos bien. Es complicado hacer los equipos porque todos lo hacen fenomenal", respondió.

Sobre su futuro, señaló que sabe el club al que pertenece y que todo depende de los resultados. "No vamos a cambiar nada, pero ya sabemos como es este club. Todos dependemos de los resultados. Al Real Madrid le tengo en el corazón porque hace casi 17 años que estoy aquí, pero sé donde trabajo. Conozco que si no rindes, te vas a tu casa. Esa realidad la tengo en la cabeza, pero no me impide seguir soñando y hacer lo miso que he hecho durante toda mi carrera, intentar ganar".

Insistió en que el camino es bueno pero que "aún este Real Madrid no ha ganado nada". "Lo único que sabemos es que hay que seguir a diario trabajando hasta el último minuto del último partido. Me gusta que trabajemos con humildad y respeto. Luego no sé lo que va a pasar", afirmó.

Sobre el polémico tifo que apareció en la grada del Bernabéu en el duelo de Champions ante el Atlético, afirmó que es algo habitual en todos los campos. "He visto muchas pancartas en todos los estadios y eso forma parte del mundo del fútbol y de los aficionados. Siempre van a estar ahí. Cuando estás en contra estás jodido, pero es algo que no se puede cambiar".

Y sobre las supuestas palabras del Cholo Simeone a Morata para que se vaya con él al Atlético, Zidane se limitió a decir que "Álvaro está muy metido en el club de su vida y es jugador nuestro".