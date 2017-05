Cristiano Ronaldo no estará en Los Cármenes

Cristiano Ronaldo no estará en uno de esos pocos estadios de la Liga de los que no guarda un buen recuerdo. Zinedine Zidane ha decidido continuar con el plan de descanso trazado con el futbolista portugués y no lo ha incluido en la convocatoria para el partido que disputará el Real Madrid este sábado ante el Granada en Los Cármenes, el único feudo en el que un tanto del portugués propició una derrota de los blancos.

Fue el 2 de febrero de 2013. El crack portugués llegaba lanzado a Los Cármenes tras haber firmado un doblete ante el Valencia y un 'hat-trick' frente al Getafe en el Santiago Bernabéu, pero todo se torció en aquel choque. En un partido ajustado, Ronaldo fue el que terminó decantando la balanza a favor de los andaluces tras cabecear un saque de esquina en su propia portería en el minuto 21. El partido terminó 1-0 y el luso, frustrado, fue el protagonista negativo.

No es de extrañar. Los Cármenes nunca ha sido un campo fetiche para Cristiano Ronaldo. El jugador del Real Madrid ha marcado un total de 280 goles en los 262 partidos que ha disputado en la Liga, más de un tanto por encuentro, porcentaje que desciende en el estadio del Granada, donde solo ha logrado ver portería en dos de sus cinco visitas.

Zidane sigue el plan

La ausencia de Cristiano en Granada es una más dentro del plan de Zinedine Zidane. El técnico francés no ha incluido al portugués en las cuatro últimas salidas del Real Madrid en Liga. No estuvo en Butarque ante el Leganés, en El Molinón frente al Sporting, ni contra el Deportivo en Riazor, tres partidos en los que el conjunto blanco no echó de menos a su principal estrella. El saldo en esos encuentros ha sido de tres victorias y trece goles a favor.

La rotación de Zidane tiene dos objetivos. El primero de ellos es evitar que Cristiano vea una cartulina amarilla que le impediría jugar ante el Sevilla en el Bernabéu la próxima semana, el partido a priori más comprometido que le queda a los blancos en Liga. El segundo es que siga siendo un jugador determinante en la Champions, donde ya sepultó al Bayern con cinco goles y dejó tocado al Atlético con un triplete. Por primera vez en su carrera, Ronaldo focaliza sus esfuerzos.