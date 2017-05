"Queremos jugar contra los mejores del Real Madrid"

En su comparecencia previa al encuentro de este sábado en el estadio Nuevo Los Cármenes el técnico del Granada CF, el inglés Tony Adams, ha significado que espera que el Real Madrid ponga en liza a su gran artillería porque “queremos jugar contra sus mejores jugadores”. Al tiempo, el preparador ha repasado cuestiones sobre el futuro y señalado que no sabe si van a continuar en la disciplina Carcela y Wakaso, que son futbolistas que ha puntualizado que “son muy caros”.

¿CÓMO HA SIDO LA SEMANA? “La sensación ha sido de alivio. Quizás en el partido ante la Real Sociedad vimos una de las mejores actuaciones de este equipo. Nosotros habíamos estado entrenando de manera competitiva a lo largo del año. Pero mentalmente yo ya dije que estaba preocupado, porque en la plantilla hay muchos jugadores jóvenes, sin experiencia que quizás que han sentido la presión. No estaban acostumbrados a vivir este tipo de situación. Creo que una de las maneras de descargar la presión es hablar con los jugadores, por ejemplo lo he hecho con Martín Hongla para transmitirle que es un gran jugador. El pasado fin de semana con el descenso hubo como un antes y un después. Esta semana no ha sido diferente en cuanto a los entrenamientos pero sí que se ha notado la sensación de alivio”.

¿REAL MADRID? “Ellos son un gran equipo. Nosotros vamos a tratar de ofrecer lo mejor de nosotros. No quiero que pase como en el partido ante el Celta de Vigo, que vino con un equipo de rotaciones y corrieron muy fuerte y al final fue peor esas rotaciones que si hubiera jugado con el equipo titular.

Nosotros queremos jugar contra sus mejores jugadores, porque de lo contrario sería como una falta de respeto para nosotros. Somos profesionales y lo que pretendemos es enfrentarnos a sus mejores jugadores.

AUSENCIAS DE CARCELA Y WAKASO EN LA CONVOCATORIA. “Creo que ante la Real Sociedad el equipo jugó muy bien, y esos jugadores merecen otra oportunidad. Estoy muy contento con la actitud que mostraron. Quiero que la gente que estará aquí la próxima temporada continúe jugando. Creo que algunos de los fichajes no han sido buenos. Y bueno, por ese motivo estoy yo aquí, intentando arreglar la situación.

Yo no sé si van a estar en Granada CF la próxima temporada. He pasado gran parte de mi tiempo de esta semana con la negociación de Carcela y de Wakaso. Wakaso es un jugador muy caro, que tiene un nivel alto. No estoy seguro de que vaya a estar aquí en Segunda.

Carcela es un gran jugador, también es muy caro, no estoy seguro ahora de donde tiene la cabeza. Es muy importante para el nuevo director deportivo y el entrenador que se fichen jugadores españoles. Yo voy a estar muy cerca de ambos porque mi intención es fichar jugadores que nos den el cien por cien. Es mi manera de ver el fútbol”.

¿OTROS DETALLES DE LA PLANIFICACIÓN? “Tenemos doce o trece jugadores ya firmados que este verano volverán a estar aquí. Futbolistas como Hongla, Foulquier, Ally Mallé, Ingason se espera que estén aquí el uno de julio. O Ramos, que firmó con nosotros en diciembre y también estará aquí en verano”.

ENTRENA. “Esta entrenando también con nosotros esta semana. Es un jugador excelente, es español, tiene potencial, creo que es importante que tengamos jugadores españoles y granadinos en el primer equipo. Es la idea que tiene el propietario y la mía. Manolo (Salvador) está trabajando ya muy duro en su despacho planificando la temporada que viene”.