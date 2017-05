El Real Madrid tampoco piensa en el partido del sábado

Al igual que para el Granada LaLiga ha quedado en un segundo plano por la triste noticia del descenso matemático a Segunda División, el próximo rival de los de Tony Adams también tiene la cabeza puesta en otra cosa y no será hasta este miércoles cuando comience a pensar en el duelo que tendrá lugar el próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes.

Y es que el Real Madrid disputa esta noche nada más y nada menos que la ida de las semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid (20:45 horas).

El técnico madridista, Zinedine Zidane, subrayó en rueda de prensa la importancia de este partido: “Tenemos que pensar que no hay partido de vuelta, hacerlo bien del minuto 1 al final. Nuestra afición estará con nosotros, como el fin de semana ante el Valencia. Ha ayudado mucho al equipo, es un plus y lo necesitamos. El público del Bernabéu siempre es un plus para el equipo".

El francés ha convocado a los 21 futbolistas que tiene disponibles para este partido: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, Marco Asensio, James, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mariano y Morata. Por su parte, el Granada apura sus últimas horas de descanso tras el descalabro sufrido en Anoeta y este martes volverá a entrenar en la Ciudad Deportiva en su horario habitual (10:30 horas).