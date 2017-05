El Granada estará atento a la reventa de abonos

El sábado, el Granada disputa un partido en el que, para sus intereses, sólo está en juego la honra competitiva, porque ya es matemático su descenso a Segunda división. Sin embargo, para su rival, el Real Madrid, ha de ser un paso triunfal más en su carrera hacia el título de Liga. Si ya de por sí cada visita del equipo blanco despierta el interés de sus aficionados en la zona, el hecho de que esté pugnando por el campeonato alimenta el deseo de estar para sus seguidores. Los precios de las entradas son altísimos. La más barata costará 100 euros; y la más cara, 150. Por ello, ya hay quien espera a hacer triquiñuelas.

El desinterés de muchos aficionados rojiblancos, enfadados por el fracaso de su conjunto, motiva a que muchos pretendan hacer un pequeño negocio con la venta de su abono para este encuentro, que tienen incluido dentro de la cuota que pagaron en su momento. Pero en el Granada no se van a quedar de brazos cruzados. No desean que se repita, precisamente, lo que pasó en el estadio Santiago Bernabéu en el 'clásico', cuando tras el tanto definitivo de Messi aparecieron significados hinchas azulgranas en asientos que son de socios, y que no habían procedido a poner en disposición de la entidad su entrada para ese encuentro. En coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, el Madrid emprendió una 'batida' para localizar a que abonados pertenecían esas butacas, procediendo a retirar el carné en 357 casos. En un comunicado, los de Chamartín subrayaron que «la venta del abono, su cesión no gratuita, su subasta o su uso para fines comerciales» está prohibido por los estatutos del club.

El Granada quiere aplicar medidas similares, algunos de manera preventiva. Advierten de que en ciertos casos se puede pedir para un encuentro así que los aficionados se identifiquen junto al torno de entrada, aunque sobre todo será con las cámaras de la instalación como se pueda localizar si hay casos flagrantes y masivos. Suele ocurrir que la visita de los grandes depare situaciones de presencia masiva de hinchas visitantes, en parte por los que vienen de otros lugares, pero también por los muchos granadinos que hay con el corazón 'partío', o incluso que reniegan del propio club de la capital. Aún se recuerda aquella estruendosa ovación a Isco, cuando le sustituyeron en la enésima victoria madridista en Los Cármenes. Incluso en aquella más sufrida, que deshizo un tanto de Modric desde fuera del área. Aparecieron camisetas con el escudo del campeón de Europa por doquier.

Sólo una vez fueron los nazaríes los que disfrutaron en este sexenio en Primera. Fue en aquella victoria por 1-0, con gol en propia puerta de Cristiano Ronaldo, en el debut de la anterior etapa de Lucas Alcaraz como técnico, ante su homólogo José Mourinho. Complicado que algo así se repita en semejantes circunstancias, con los que viene disputando el título y el Granada ya sólo pensando en el futuro.