En directo, desde Anoeta

El último estertor aguarda en Anoeta, donde se disputa la primera bola de muerte súbita para el Granada 2016-2017. Todo lo que no sea una victoria, algo inédito a domicilio, significará acabar ya con los huesos en Segunda división matemáticamente. No espera una Real Sociedad en chanclas, como aquella vez del 'milagro' de Sandoval, sino unos donostiarras aplicados en la pugna por estar en las competiciones europeas la temporada que viene. Una campaña que ya asume la hinchada rojiblanca en la llamada Liga 1|2|3, en la que seguramente esperan no encallar durante años. Que se subsanen los múltiples errores y las prolíficas extravagancias de este curso. La última, designar un segundo entrenador, holandés, el exmadridista Metgod, para los cuatro partidos que quedan. Esto le permitirá a Adams desenchufarse de un oficio, el de entrenador para el que ha demostrado nivel escaso. Precisamente para entregarse a la búsqueda del nuevo inquilino del banquillo, junto a Manolo Salvador. El valenciano aconsejará y a la postre elegirá al mariscal de campo, con debilidad por dos técnicos. Uno es Luis García Plaza, que está en paro; y otro es José Bordalás, que dirige al Getafe, aunque tiene contrato allí. Pero esta no es la única tarea inmediata del flamante director deportivo. Está obligado a desinfectar las cañerías de un club que se está acostumbrando a demasiados episodios de ridiculez.

Ya se ha iniciado la 'caza' de técnico, con García Plaza y Bordalás como dos grandes candidatos

La lista de convocados cuenta con notorias ausencias que hacen intuir una purga, por más que Adams se encomendara a maquillar las bajas por cansancio. No parece baladí que activos tan importantes como Wakaso, Carcela o el 'renacido' Krhin desaparecieran de la citación. Sobre todo, ante las dudas razonables de continuidad de los dos primeros y la acusada falta de ritmo del esloveno. Aquel escenario idílico, que abonaba la posible continuidad de los pocos salvables de la plantilla para la campaña que viene, entra en tela de juicio. Ayer Wakaso subió una foto a su perfil de Instagram con la camiseta de Panathinaikos. De Carcela ya se sabe que lo ronda como poco el Betis. El Granada tiene pinta de erial tras el 30 de junio.

Otro con vínculo, Lombán, pero con posibilidad de liberarse, tampoco viajó a Anoeta. Ni Panagiotis Kone, que sí estuvo en la reserva ante el Málaga. El 'factótum' británico incorporó sin embargo a una pléyade de jóvenes esta vez. Dos son cedidos, Boga y Andreas Pereira -que vuelve tras cumplir sanción-. Los otros, del filial. A Hongla y Aly Mallé, que está previsto que sean titulares y a los que los nazaríes ansían retener pese a que son 'Pozzitos', se une la vuelta del ecuatoriano Estupiñán y el estreno en Liga, como parte de los 18 designados, de Juanan Entrena, extremo de Huétor Tájar que ya hizo su debut en la Copa del Rey.

Adams se carga a Krhin, Wakaso o Carcela, incluyendo entre otros al granadino Entrena

Se prevén cuatro novedades dentro del esquema 4-1-4-1 que vienen empleando los rojiblancos. En la defensa repetirá tres integrantes, con Foulquier, Hongla y Saunier, mientras que Gastón Silva aparecerá en el lateral izquierdo, debido a que Héctor no puede actuar por la 'cláusula del miedo' -igualmente estaba tocado-. Angban será el eje en el centro del campo, escoltado por Uche y Pereira. Aly Mallé irrumpirá por la derecha e Isaac Cuenca por la izquierda. Adrián Ramos, otro de futuro abierto pese a tener contrato a con el equipo chino de Jiang -que lo volvería a ceder al parecer-, se ocupará de la vanguardia.

Sin Willian José

A la Real Sociedad no le vale tampoco otra cosa que el triunfo, pero en este caso para seguir la estela de sus vecinos del Athletic, que ocupan la sexta plaza, a un punto. Los donostiarras no podrán contar con su máximo goleador, Willian José -12 dianas- ni con el central internacional Iñigo Martínez. En cualquier caso, su fortaleza como locales es notoria. Conjuntos de la parte baja, como el Sporting o el Deportivo, han sucumbido en San Sebastián. Llevan tres victorias de los últimos cuatro partidos disputados.

Aunque después falten tres citas más, hoy, a partir de las 13 horas, pueden disputarse los últimos minutos del Granada bajo etiqueta de élite. Se cerraría así un sexenio en Primera siempre cuajado por el sufrimiento hasta el objetivo, aunque jamás con esta terrible excentricidad actual. Un fracaso sin paliativos.