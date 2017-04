Adams señala que ya tiene "cuatro candidatos" para entrenar al Granada CF

En su comparecencia ante los medios de comunicación el inglés Tony Adams ha admitido que “desfortunadamente estamos casi en Segunda” y que por lo tanto la semana que ha quedado atrás “ha sido un alivio” en el sentido de que antes “teníamos una gran presión”. Además, el exjugador ha reconocido que “hay cuatro candidatos para entrenar al Granada CF la próxima temporada” y que su deseo sería presentar al elegido “antes de que acabe” la actual.

BAJAS EN LA CONVOCATORIA. “Rene Krhin se encuentra un poco mal. En los últimos cinco meses ha jugado tres partidos seguidos. Carcela y Wakaso se encontraban también mal. Queremos probar a jugadores que son potencialmente útiles la próxima temporada. Y luego tenemos a jugares lesionados como Héctor, Kravets y Saunier”.

OPCIONES REALES. “Tenemos que dar lo mejor de nosotros para intentar ganar este partido. Es mi trabajo, intentar hacerlo así. Tenemos que ser profesionales hasta el final e intentar jugar lo mejor posible los tres últimos partidos por los aficionados y la gente que sigue al Granada CF”

FICHAJE DE MENGOD. “Es una persona que habla un ingles muy fluido y que tiene una gran experiencia. La de hoy ha sido la mejor sesión de entrenamiento que he dirigido desde que empecé con el equipo. Aparte de alguien que hablara español necesitaba que alguien se concentrara en los entrenamientos además de mí, aunque ya tenía a Manolo Lucena Mengod se va a centrar en los entrenamientos. Estoy ocupado de otros menesteres no sólo de lo que pasa en el campo, por ejemplo entrevistando a los nuevos candidatos para el puesto de entrenador. Hay cuatro candidatos y vamos a hablar con ellos en las próximas dos semanas”.

¿ÁNIMO DENTRO DE LA PLANTILLA? “Creo que desafortunadamente estamos casi en Segunda. Ha sido esta semana un alivio, hemos sentido libertad, porque teníamos una gran presión, especialmente los jugadores jóvenes, con poca experiencia. Y la situación era muy dura, especialmente para este tipo de jugadores. Es importante para mi ahora centrarme en los jugadores que van a estar aquí la próxima temporada”.

REAL SOCIEDAD. “De cara al partido de mañana tengo un buen presentimiento, pese a que la Real Sociedad es un gran equipo que juega en Europa. Lo que podemos hacer es lo que depende de nosotros. He tenido que cambiar el centro del campo, puede que los jugadores que emplee no tengan mucha experiencia, pero sí pueden dar ese plus físico, de refresco”.

¿VAN A EJERCER OPCIÓN DE COMPRA DE WAKASO? “La decisión no depende sólo de mi. Tenemos un nuevo director deportivo, creo que en ese sentido lo hemos hecho muy bien. Hemos escogido al hombre adecuado”

ENTRENADOR. “Me gustaría tenerlo y anunciarlo antes del final de temporada. Hay uno de los candidatos que podría venir antes, pero habría que esperar hasta final de mes para anunciarlo”.