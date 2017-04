Tres victorias en el supuesto más optimista

En el mejor de los supuestos el Granada necesita ejecutar una verdadera hazaña que, vista la temporada y, sobre todo, los tres partidos que lleva Tony Adams en el banquillo, es una apuesta imposible. Es la hipótesis más optimista el conjunto granadino necesita ganar tres de los cuatro partidos que le restan a este campeonato para intentar obrar el milagro de la permanencia en Primera. Real Sociedad (fuera), Real Madrid (en casa), Osasuna (fuera) y Espanyol (en casa) son los rivales. Esta primera cábala pasa antes por una derrota o un empate hoy del Leganés frente a la UD Las Palmas en su propio estadio. Si pierde, se mantendría con 27 puntos; si empata, se colocaría con 28. Ambos casos obligan al Granada a sumar nueve puntos para llegar a 29 -tiene 20- y que el Leganés no sume más, ya que necesita siempre un punto más que su rival para superar el 'gol average' particular que le tiene ganado el cuadro pepinero.

Si hoy el Leganés... -Pierde. Una derrota del equipo madrileño hoy contra Las Palmas obligaría al Granada a ganar tres partidos en las cuatro jornadas que restan para llegar a 29 puntos y que el Leganés solo sumase como máximo un punto (28) y cuatro el Sporting (28). -Empata. Seguiría estando obligado a ganar tres partidos y que el Leganés no sumase nada en los cuatro últimas jornadas para quedarse en 28 y el Granada en 29. -Gana. La diferencia entre ambos equipos sería de diez puntos y el Granada necesitaría hacer pleno contra Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna y Espanyol, es decir, llegar a 32 puntos, y que el Leganés solo sumase un punto como máximo para quedarse en 31.

Si hoy el Leganés se anota una victoria, los rojiblancos el reto sería aún más mayúsculo: ganar todo lo que queda, con lo que ello implica, y esperar que el equipo madrileño solo sume, como máximo, un punto en esas cuatro jornadas. Ese hipotético triunfo esta noche colocaría la guillotina sobre la cabeza del Granada, ya que no podría permitirse ni un tropiezo. De hecho, en Anoeta solo le valdría la victoria para evitar el descenso matemático. Ni siquiera un empate le salvaría de decir adiós a la máxima categoría. El Granada está en el descuento y parece condenado a contar las horas que le quedan para despedirse del sueño de la Primera.

Porque, además, todas estas cábalas está hechas sin contar con el Sporting, el otro elemento implicado en el atolladero. En el primer supuesto de las tres victorias, el Sporting, que cuenta con 24 puntos en la actualidad, solo podría anotarse cuatro puntos en lo que queda de campeonato, es decir, un triunfo y un empate. Un segundo empate, es decir, cinco puntos en cuatro jornadas, salvarían al Sporting puesto que las tablas a 29 al término de la Liga daría la permanencia al cuadro asturiano por el 'gol average' particular. Esta hazaña la tiene que hacer un equipo que no ha marcado en los tres últimos partidos, que no gana desde la jornada 25 (al Alavés) y que en toda la Liga no ha ganado dos partidos seguidos nunca.