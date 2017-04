Salvador: "Trabajaremos en equipo. Soy de retos"

Día uno para Manolo Salvador al frente de la dirección deportiva del Granada. El nuevo ejecutivo trasladó sus primeras palabras ante los medios de comunicación, presentado por el vicepresidente Kangning Wang y el actual entrenador, Tony Adams, vicepresidente a su vez de DDMC, dueña del club.

WANG: “Estamos felices de tener a Manolo aquí. Nuestra intención es hacer mejor el club posible. Para mí es una buena persona, la adecuada. Estoy seguro de que trabajaremos juntos como un equipo”.

ADAMS: “Es un buen día. Anunciamos algo positivo y no hablamos sobre el partido. Es un gran día para el Granada y para DDCC. Después de muchas entrevistas, con muchos directores deportivos, creo que hemos encontrado a la persona correcta para el Granada. Estamos encantados”.

SALVADOR: “Tengo que agradecer a las personas que han confiado en mí. Aquellos con los que me reuní para embarcarme e intentar sacar este barco a flote. Estoy contento. No es un día para estar alegre después del resultado de ayer pero soy un hombre de retos. Esto tiene solución. Lo único que digo es que voy a ser una esponja. Voy a recabar información, tomar decisiones, unas agradables y otras no. Trabajaremos en equipo, soy de retos. Mis decisiones van a ser consensuadas. Lo importante es el equipo”.

PLANTILLA ACTUAL: “Opino que Adams habla conociendo mejor a la plantilla. Si tenemos que tomar decisiones por lo de ayer, no estaría el 40%. Ahora tenemos que recabar información, estar en contacto y tomar decisiones. Hay gente con contrato en vigor, con calidad, pero ahora mismo lo que está fallando es el equipo. No se ha visto que haya solidaridad y eso es importante arreglarlo”.

SU MÉTODO: “Comenté cómo trabajo con los que me fichan. Sé cómo lo hace DDMC. Trabajaremos juntos, teniendo toda la información. Seremos un grupo y entre todos tomaremos decisiones, aunque al final las determinaciones se toman aquí, consensuadas, para el Granada CF”.

MIRAR CON LUPA: “No pido paciencia. Estoy convencido de que esta situación se puede revertir. Trabajaré como siempre. Unas veces salen bien, otras mal. Hay que meter ilusión en la afición. Tengo la idea de cómo hacerlo. No tengo una varita mágica, pero es importante hacer que la afición esté con el club”.

DIFERENTE AL LEVANTE: “Aquello fue caótico, cuando iba a desaparecer el Levante al bajar a Segunda. Teníamos un jugador a fecha 10 de agosto aquel año. En diez días montamos un equipo. Ahora hay mucho tiempo, pero hay que tener información. Hablar con los jugadores. Si hay actitud, hay juego. Sé que es el motivo por el que se me contrata”.

EN QUÉ SE BASARÁ EL PRÓXIMO GRANADA: “Hemos hablado. Le comenté a Adams las ideas que tengo. Cuando hablo de un equipo, recalco lo de equipo. Si logramos que funcione, lo conseguiremos. Si firmas individualidades, puedes equivocarte, porque aparece mucho ego. No habría equipo. Todo arranca en las oficinas, que haya buen ambiente, transparencia y que se transmita en el campo”.