Manolo Salvador examina desde el palco antes de tomar decisiones

Manolo Salvador, el flamante director deportivo del Granada, presenció desde el palco el partido frente al Málaga. Por la mañana se hizo oficial su nombramiento, después de que hace unos días se hubiera cerrado el acuerdo con él para asumir esa función. El valenciano se sentó en la cuarta fila junto a Imelda Calvo, una empleada del club que acompaña habitualmente a Tony Adams para asistirle en la traducción y ayudarle en todo lo que puede para desempeñar su labor.

Apareció por el palco justo cuando saltaron los jugadores y se escuchaba a través de la megafonía el himno del club rojiblanco. Una azafata le indicó el sitio que le correspondía según el protocolo y en su trayecto pasó por delante de Lluis Planagumá, el técnico del filial, al que posiblemente aún no le hayan presentado. Sentado en la penúltima fila del palco, antes de sentarse le presentaron a Daniel Hurtado, presidente del G19, la agrupación que agrupa a las peñas del Granada, que se estaba justo delante de él.

Héctor se hace daño en la rodilla derecha y se va tras el descanso

Héctor Hernández solo pudo jugar hasta el descanso. El lateral izquierdo vallisoletano se hizo daño al principio del partido. Fue en una subida por su banda, donde finalmente no pudo sobrepasar a Luis Hernández. En ese lance acabó por hacerse daño en la rodilla derecha. En un principio indicó que no podía continuar, cuando lo estuvo atendiendo el médico. Sin embargo, realizó algunos movimientos y se vio algo mejor, lo que le hizo pedir que iba a salir otra vez al terreno de juego. Se observó que no estaba a tope, aunque forzó todo lo que pudo. Al acabar la primera parte ya realizó unas indicaciones al banquillo de que no le iba a ser posible continuar tras el descanso. En efecto fue lo que sucedió. Gastón Silva fue el que lo sustituyó.