El contundente editorial de Pedrerol: "Basta de bromas. Suerte al Granada y su gente"

El inminente descenso a Segunda del Granada es un tema de actualidad futbolística nacional. Tras la derrota ante el Málaga, las caras de la afición rojiblanca en Los Cármenes llegaron a las televisiones de todo el país. Hoy, además, Josep Pedrerol se ha hecho eco de ello en su editorial de 'Jugones'.

En el programa deportivo de laSexta el periodista catalán ha dado su opinión sobre la actualidad del equipo rojiblanco, despertando además un buen número de reacciones en Twitter.

Esto es lo que ha dicho:

"Tony Adams. To-ny Adams. Sí. ¿Quién es Tony Adams? "Vaya rajada contra sus jugadores. Este equipo no es fantástico. Nos falta habilidad técnica. Eso dice Toni. Leyenda como jugador. Pero, como entrenador, ¿con quién ha empatado? Habla como si fuese campeón del mundo. Como si hubiese entrenado a algún equipo. ¿Acaso pensaba que fichaba por el Madrid o por el Barça? ¿Por qué aceptó si no le gustaba la plantilla? Qué fácil resulta criticar a los jugadores.

La realidad es que lleva tres partidos y no ha ganado ninguno. Ni un punto. Ni un gol. Esos son sus números. Pero, la culpa no es suya. Es de aquellos que le han contratado. De los que creen que el Granada es una broma. Pues, basta de bromas. Basta de bromas y algo de respeto. Respeto a una afición que sufre por su equipo, que llora por el equipo de su vida. El fútbol es un negocio pero no sólo eso. El fútbol es sobre todo un sentimiento. Suerte al Granada y a su gente".