La descomposición debe detenerse ya

El calendario pega una acelerón en esta última parte del mes de abril y casi sin tiempo para darle muchas vueltas a lo que ocurrió en la cita anterior, el Granada debe afrontar esta noche un nuevo compromiso. Si el pasado viernes naufragó ante el Sevilla, cuatro días después le corresponde afrontar otro derbi andaluz. Va a ser el Málaga, casi a salvo ya de forma matemática del descenso tras el triunfo que sumó en La Rosaleda el pasado sábado frente al Valencia, el que será su oponente hoy en Los Cármenes.

Pese al bajo ritmo de puntos de los rojiblancos en el último mes y medio, las opciones matemáticas para alcanzar la permanencia aún existen. Todo se debe a que el Leganés, el que establece el corte con la salvación, tampoco anda muy allá y ha encadenado cuatro derrotas seguidas, lo que provoca que la distancia continúe a siete puntos, cuando aún restan quince por jugarse. El margen se va reduciendo poco a poco, pero aún queda algo de vida, que se prolongará o reducirá un poco más en función de los resultados que se produzcan en esta jornada.

Pocos son ya los que sueñan con un milagro de grandes proporciones que evitaría el descenso. El Granada casi estaría obligado a puntuar en las cinco jornadas que restan y con mayoría de victorias para contar con alguna esperanza. El problema es que a día de hoy las sensaciones son muy negativas y se hace muy difícil para cualquiera de los seguidores rojiblancos pensar que su equipo pueda ser capaz de firmar esa gesta, dado lo que transmite últimamente sobre el terreno de juego.

Adrián Ramos y Foulquier regresan a la lista y Adams descarta a Samper y Boga

Los tres encuentros más recientes se han saldado con tres derrotas muy claras. El conjunto granadino no ha competido al nivel exigido en Primera y ha sido superado con facilidad por el Valencia, Celta y Sevilla. No ha logrado poner en aprietos a ninguno de ellos y se ha ido descomponiendo con el paso de las jornadas. La fragilidad defensiva ha ido en aumento y en ataque se ha producido un estancamiento que parece no tener salida. Todo eso hace que los rivales encuentren un camino de rosas para llevarse las victorias.

Solo un punto obtenido en las últimas ocho jornadas, donde el saldo ha sido de siete derrotas y un empate, han acrecentado la crisis, lo que convierte en una quimera la continuidad en la categoría. Se ha desaprovechado la posibilidad de reengancharse a la Liga tras encadenar cuatro derrotas seguidas en Los Cármenes, algo que nunca había ocurrido en otras temporadas en la máxima categoría. Esta noche toca de nuevo comparecer en casa ante una sufrida afición, que ya está hastiada con tanto disgusto continuado. En medio de todos esos sinsabores, el equipo rojiblanco está obligado a pelear para volver a ganar, aunque probablemente ya no sirva para evitar la caída definitiva al precipicio.

Tony Adams tendrá que continuar en la tarea de calibración de los jugadores que pueden ser provechosos para el proyecto de la próxima temporada. Pronto habrá que tomar decisiones para ir planificando. También Manolo Salvador, nuevo director deportivo, que está ya tomando nota de las situaciones de los futbolistas y de los rendimientos que aportan en mitad de la crisis que acompaña al equipo últimamente.

La convocatoria para afrontar el partido con el Málaga deparó algunos signos positivos, como la recuperación del delantero colombiano Adrián Ramos y del lateral derecho francés Foulquier. Ha podido entrar también Héctor Hernández, después de que acabara con el tobillo derecho contusionado en el partido con el Sevilla. Regresa Kone y se caen de forma sorprendente Samper y Boga, que llevan tiempo sin aportar rendimiento positivo. Tampoco está Angban, ni el sancionado Pereira. Los que regresan son Ingason y Wakaso tras cumplir sanción.

Reacción malacitana

El Málaga va a llegar a esta cita con la posibilidad de asegurar de forma matemática la permanencia en la máxima categoría. Una victoria se lo garantizaría con independencia de lo que haga el Sporting de Gijón, el único entre los tres últimos que aún podría darle alcance. Tres victorias en las cuatro últimas jornadas le han permitido dar un salto y alejarse del peligro. La recuperación del delantero canario Sandro ha resultado fundamental y sus goles están aportando puntos que conceden tranquilidad después de algunas semanas de incertidumbre.

Mal se le ha dado el estadio de Los Cármenes al equipo malagueño desde que el Granada regresó a Primera. Ha perdido cuatro veces y tan solo ha sido capaz de obtener un empate, el que se dio sin goles el pasado curso. Esta vez va a llegar en uno de sus mejores momentos tras superar un momento delicado y tendrá la oportunidad de desquitarse. Solo ha obtenido una victoria como visitante en esta temporada.

El técnico José Miguel González 'Míchel' tendrá la baja por lesión del lateral derecho venezolano Roberto Rosales. No ha entrado en la lista Miguel Torres, pese a que ya ha superado un esguince de tobillo. También ha sido descartado el centrocampista José Rodríguez. Las novedades en la convocatoria las representan el defensa Luis Muñoz y el veterano centrocampista Duda.