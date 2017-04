En su comparecencia de prensa de este lunes en el estadio Nuevo Los Cármenes el técnico del Granada CF Tony Adams se ha aferrado al discurso de la permanencia y señalado que “tenemos que afrontar el partido ante el Málaga CF como si fuera el último” porque ha dicho que “es el más importante de la temporada”. El inglés también ha significado que “tenemos que seguir luchando, a pesar de los problemas”

¿ADRIAN RAMOS, HECTOR, FOULQUIER? “Estoy preocupado por las lesiones que estamos teniendo. Es algo que a mí me preocupa como entrenador. Pero bueno, es normal tener lesionados. Héctor esta bien, va a entrenar hoy, Adrián Ramos no es seguro que entrene, es una decisión médica, y Foulquier también va a entrenar hoy”.

OCHO JORNADAS SIN GANAR ¿QUÉ TIENE QUÉ CAMBIAR? “Tenemos confianza. Estoy contento con la actitud del equipo, no he tenido mucho tiempo, como ya he comentado en otras ocasiones, pero hemos luchado. Todavía hay esperanza, es importante dar todo hasta el último momento”.

¿SERÁ MANOLO SALVADOR EL PRÓXIMO DIRECTOR DEPORTIVO? “El miércoles va a haber una rueda de prensa donde vamos a anunciar el director deportivo”.

¿QUÉ LE ESTÁ FALTANDO PARA GANAR? “Creo que el equipo tiene que darlo todo, es lo que espero de ellos, hemos tenido muchos problemas pero hay que afrontar este partido como si fuera el último, porque va a ser el más importante de la temporada. Creo que todavía tenemos que seguir luchando, a pesar de los problemas que tiene el equipo. Los jugadores que hay tienen que seguir luchando hasta el final”.

¿ESTÁ CONFIRMADO QUE CARCELA Y RAMOS SIGUEN? “Tienen contrato con el Granada, pero ahora mismo estamos centrados en el partido de mañana ante el Málaga CF. Es un hecho que estos jugadores tienen contrato. Inganson, Carcela, Ramos para la próxima temporada. El Granada CF tiene un futuro brillante porque cuenta con estos jugadores. El club se esta dirigiendo en la dirección adecuada. Pero ahora lo importante es luchar mañana para conseguir la victoria”.

MÁLAGA CF. “Es un equipo lleno de confianza, ganó al Barcelona hace relativamente poco, tiene unos grandes jugadores, pero lo importante es que nos centremos en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer”.