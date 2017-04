El Granada B pretende prolongar en La Línea su dinámica positiva

En directo 2557974 2

El Granada B afronta la trigésimo quinta jornada con cierta tranquilidad después de haber asegurado de forma virtual la permanencia una temporada más en la categoría. Dos triunfos consecutivos le han permitido alcanzar los 48 puntos, que deben resultar suficientes para no tener ya ningún problema. Tras la victoria alcanzada el pasado Viernes Santo ante el Jumilla, hoy (17.00 horas) le corresponde jugar a domicilio frente a la Balompédica Linense, un rival que está casi a salvo, aunque se encuentra con cuatro puntos menos.

La intención del filial rojiblanco es ahora sumar el mayor número de puntos posibles y mantener un buen nivel competitivo para terminar la temporada con un buen sabor de boca. No ha tenido una gran regularidad a lo largo de la temporada, pero no hay que olvidar que las necesidades del primer equipo han provocado que pierda efectivos importantes en algunas jornadas y eso siempre pasa factura, al no poder dar continuidad al mismo equipo.

Para este encuentro regresan a la convocatoria Sergio Peña y Tomás Sánchez, después de cumplir sanción por acumulación de amonestaciones en la jornada anterior. También está recuperado el guardameta catalán Pol Ballesté, que finalmente fue baja en la jornada anterior, debido a un golpe que recibió en el compromiso con el Villanovense. Los tres deben tener sitio de inicio en el equipo granadino. El que sigue lesionado es Yeray Sabariego.

Han llegado a tiempo Sulayman y Navarrete, que durante la semana sufrieron esguinces de tobillo. Eso harán que puedan formar parte de la zona medular. No ha sido citado Aly Mallé, pese a que no intervino en el encuentro disputado en Sevilla el pasado viernes por el primer equipo. Tampoco Martin Hongla, aunque en su caso sí jugó prácticamente al completo el partido del Sánchez Pizjuán.

Mientras tanto, la Balona acude a este compromiso con la moral alta tras encadenar dos triunfos seguidos, que casi le hacen rozar ya la permanencia en Segunda B. No tiene a ningún jugador sancionado para este encuentro. Los precios se han abaratado de forma considerable para este partido, con la intención de que los aficionados se animen y exista un gran ambiente en las gradas.