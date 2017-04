Lombán: "La clasificación no engaña"

David Lombán explicó a la conclusión del Sevilla-Granada que “cada vez que te vas acercando al final y pierdes la verdad es que duele mucho. Para nosotros ha sido un palo duro recibir el primer gol, nos hemos dado cuenta en el transcurso del partido de que sin balón nos iban a hacer mucho daño y hemos intentado tener la posesión del balón. Por ello nos encontramos mejor y creamos algunas ocasiones al final del primer tiempo pero otra vez en la segunda parte nos encontramos con otro gol tempranero en contra, vuelve a hacernos daño y reponerse ante esto es complicado”.

Cuestionado sobre por qué el Sevilla dio la impresión de marcar el 2-0 con una relativa facilidad nada más salir de vestuarios, Lombán respondió que “ellos también son buenos. Nosotros somos el Granada y la clasificación no engaña, si estamos abajo es porque estamos haciendo cosas mal y si ellos están donde están es porque hacen muchas cosas bien. Cuando ellos te crean ocasiones es porque lógicamente están haciendo su trabajo bien”.

Por otro lado, sobre el apoyo de la afición y la opinión mayoritaria de que el equipo está prácticamente descendido el defensor asturiano declaró que la plantilla no siente que el equipo esté ya en Segunda División sino que “nosotros nos sentimos preparando el próximo partido con el Málaga. Quedan cinco por jugar, son quince puntos en juego y todavía matemáticamente no estamos descendidos. Está siendo un año muy duro para todos y a la afición tenemos que darle las gracias porque se han comportado de manera espectacular desde el primer día, han tenido mucha paciencia y estoy seguro de que si no es hoy será mañana pero se llevarán muchas alegrías”.