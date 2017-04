Ganso empuja al Granada al desastre

Así lo hemos vivido 2557966 2

El Sevilla FC se impuso por dos a cero a un Granada que no dio una imagen tan espantosa como en jornadas anteriores pero que fue claramente inferior a los de Sampaoli, que aprovecharon un par de goles de Ganso al comienzo de la primera y de la segunda mitad para asegurarse los tres puntos en disputa.

2 Sevilla Sergio Rico; Mariano, Nico Pareja (Mercado, m.81), Lenglet, Escudero; N´Zonzi, Iborra, Sarabia, Correa, Ganso (Vázquez, m.79); y Jovetic (Ben Yedder, m.79).

0 Granada Ochoa, Vezo, Lombán, Saunier (Hongla, m.4), Gastón Silva (Cuenca, m. 20); Krhin, Uche, Pereira; Héctor (Samper, m.71), Carcela y Ponce. goles 1-0, m.3: Ganso, 2-0 m.47: Ganso. árbitro Trujillo Suárez (colegio canario). Amonestó al local Correa y a los visitantes Pereira y Samper. incidencias Partido de liga disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante 31.074 espectadores.

Los cinco primeros minutos de partido estuvieron repletos de malas noticias para los de Tony Adams. Saunier se lesionó en el primer minuto de juego y poco después de tener que abandonar el césped Ganso controló un balón bien orientado en el interior del área y fusiló a Ochoa (1-0). El Granada empezaba el partido a merced del Sevilla y era fácil temerse lo peor. Sarabia, con un lanzamiento de falta al lateral de la red (m.12), y Correa, con un disparo cruzado que rechazó bien Ochoa (m.19), estuvieron cerca de aumentar distancias pero con el paso del tiempo y la entrada de Cuenca al terreno de juego el equipo granadino mostró algunos síntomas de mejoría.

A los de Tony Adams les costó horrores llegar con peligro a la meta de Rico mientras que los sevillistas controlaban el juego sin mayores dificultades y Jovetic estuvo cerca de lograr el 2-0 en un par de ocasiones. Sin embargo, Cuenca le dio más ritmo a su equipo por banda izquierda y, en el estadio en el que la pasada campaña consiguió un doblete, buscó la igualada con un disparo lejano que salió fuera por poco (m.39). La benevolencia del Sevilla les pudo salir cara a los de Sampaoli si Carcela, con otro chut desde fuera del área, no se hubiese encontrado con un inspirado Sergio Rico que atajó bien un disparo cruzado del marroquí que podía haber supuesto el uno a uno en el último minuto del primer tiempo.

La segunda mitad comenzó más o menos como la primera: con una estupenda combinación del Sevila que acabó con un taconazo de Jovetic para Sarabia, que asistió a Ganso para que empujara el balón a gol junto a la línea. El 2-0 dio inicio a unos minutos de no agresión, en los que el Sevilla durmió el encuentro para disgusto de su público. Ganso buscó su particular hat-trick pero Ochoa primero y una ligera falta de puntería después –su disparo desde la frontal se fue alto por poco- impidieron una noche aún más gloriosa para el futbolista brasileño. El 2-0 parecía inamovible hasta que nuevamente aparecieron los mismos protagonistas en ataque de la primera mitad: Cuenca y Carcela. El primero fue más veloz que la defensa sevillista a la hora de recorrer su banda y asistir a Ezequiel Ponce que, tras una delicatesen en el interior del área, se deshizo de su defensor y se quedó solo ante Diego Rico. El delantero argentino volvió a demostrar su falta de destreza a la hora de finalizar jugadas y cruzó el balón en exceso con todo a su favor para marcar. Carcela también buscó el 2-1 con un nuevo disparo desde la frontal del área que esta vez también salió alto por poco. Por su parte, Escudero y Ben Yedder también buscaron ampliar la diferencia para disfrute de la afición sevillista, que en los últimos instantes vio prácticamente igual de cerca el tres a cero que el dos uno. Finalmente, ninguno de estos tantos llegó y el 2-0 deja conforme a un Sevilla que insiste en pelear la tercera plaza con el Atlético mientras que, lógicamente, no le sirve de nada a un equipo granadino que cada vez está más cerca de consumar el desastre de esta temporada con el descenso a Segunda División.