En busca de la Champions y de esperanza para el final de liga

El derbi entre Sevilla y Granada (21:00 horas) llega en el peor momento de la temporada para ambos equipos. El conjunto de Sampaoli ha perdido la tercera plaza de la clasificación en beneficio del Atlético de Madrid mientras que el Granada está hundido en el penúltimo puesto de la clasificación, a siete puntos de la permanencia cuando tan solo restan dieciocho por jugar.

Es precisamente la ausencia de puntos en las últimas jornadas lo que ha hecho especialmente importante entre encuentro para los dos conjuntos. El Sevilla solo ha sumado cinco de los últimos quince posibles y en estos instantes tiene tres menos que el Atlético. Por su parte, el Granada solo ha sumado uno en las últimas siete jornadas y el milagro de la salvación parece más imposible cada partido que pasa aunque las matemáticas invitan a seguir creyendo porque si los hombres de Tony Adams son capaces de vencer en el Sánchez Pizjuán llegarán a las últimas jornadas con posibilidades de poder luchar por el objetivo con Deportivo, Leganés y Real Sporting.

Para buscar esperanza y acabar la temporada de manera digna, Tony Adams solo ha podido citar a un delantero del primer equipo para este encuentro: Ezequiel Ponce. Tanto Kravets como Adrián Ramos están lesionados y, además de estas dos bajas, el técnico inglés no podrá contar por lesión con Dimitri Foulquier y por sanción no estarán ni Ingason ni Wakaso. Esto le obligará a diseñar un once bastante distinto al que perdió la semana pasada ante el Celta (0-3) para un partido en el que ‘Mr.Arsenal’ se muestra convencido de que “no hay nada que perder”. El técnico también declaró en la rueda de prensa previa al partido que frente a las adversidades “vamos a seguir luchando” aunque lo más llamativo de su comparecencia fueron las palabras relativas a la confección de la plantilla para la próxima temporada: “El 40% de la próxima plantilla ya está confeccionada, con independencia de la categoría en la que estamos”, declaró.

Por su parte, Sampaoli cree que su equipo deberá tener cuidado con un Granada “con muy buenos futbolistas” pero “muy anárquico” durante la presente temporada. El técnico, pretendido por Pere Guardiola el pasado verano para liderar desde el banquillo el proyecto de John Jiang, no ha hecho pública por el momento su convocatoria para este partido.