Llega la hora de la verdad para el Granada

A las doce de la mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros el Granada se juega el todo por el todo ante el líder, el Sevilla. A las nazaríes sólo les sirve la victoria para poder seguir luchando por conseguir alcanzar la Primera división. La temporada que ha hecho el Granada de Roberto Valverde es sobresaliente, con mejores números que la temporada del ascenso. Pero este año el destino ha querido que los dos equipos con mejores datos de Segunda coincidan en el mismo grupo.

El equipo que dirige Maribel Márquez tiene seis puntos más que las rojiblancas en una temporada casi perfecta. Sólo se ha dejado dos puntos, justamente en el Estadio de la Juventud. En aquel partido a los puntos se impuso el Granada por juego y por ocasiones, pero falló un penalti, tuvo tres palos y en el último suspiro de partido Oviedo desperdició un mano a mano.

Representan dos estilos muy diferentes. Las sevillistas practican un fútbol muy vertical, basado en la defensa y en el contragolpe aprovechando la velocidad de sus delanteras. Sin grandes individualidades, no hace un fútbol bonito, pero sí muy práctico. Solidez y actitud son las características que definen al equipo de Maribel Márquez, una de las pocas entrenadoras de élite que existen en esta liga. Su ventaja emocional es que, pase lo que pase, seguirán líderes, ya que la hipotética victoria rojiblanca dejaría a las locales tres puntos arriba.

El Granada de Roberto es un equipo mucho más estético. Juego de toque, alegre, que tiene en Lauri el gran exponente de lo que Valverde ha querido imponer y que se complementa perfectamente con unas bandas rápidas y habilidosas lideradas por Laura Pérez, Mari y Yurena. Dos empates en las dos primeras jornadas hacen que desde la segunda semana el Granada haya arrastrado cuatro puntos menos que el Sevilla. Además, las de Valverde necesitan ese puntito de pundonor y de creer en sus posibilidades que les sobra a las sevillanas.

La victoria épica frente al Málaga o la remontada de la última jornada frente al peleón Cáceres han elevado el grado de autoconfianza de las pupilas del exgranadinista. No dependen de ellas mismas, ya que pese a la victoria tendrían que mirar al Málaga, único equipo que a priori podría ser el perfecto aliado de las rojiblancas, pero ganar en Sevilla sería una recompensa moral a una temporada de duro trabajo.

Las granadinistas no estarán solas. El club ha puesto a disposición de la afición un autobús para que el equipo no esté solo en Sevilla. Además, serán muchos los aficionados que se trasladen de forma privada hasta Sevilla. Los aficionados que no viajen, tendrán opción de poder seguir el encuentro en directo a través de Sevilla FC Televisión

El apoyo del club también se ha hecho patente en la organización de la expedición. En vez de salir el mismo domingo para disputar el encuentro, se ha querido que las jugadoras puedan disfrutar de una concentración en Sevilla, por lo que partirán hoy por la tarde. Estarán las 20 jugadoras que componen la primera plantilla.

La principal preocupación es el estado de Lauri. La pichichi del equipo sufrió hace unas jornadas un esguince de rodilla del que parecía haberse recuperado, pero el pasado domingo, finalizando el calentamiento, la 'saeta rubia' se resintió, lo que hizo que no pudiera ser finalmente alineada. Las alarmas saltaron dentro del equipo y durante toda la semana Lauri ha estado entre algodones. Evidentemente viajará con el equipo, pero aún con la incertidumbre de saber si será posible o no que pueda jugar.