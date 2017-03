El Granada B podrá utilizar a Luis Suárez en esta jornada

El Granada B intentará lograr mañana ante el Real Jaén su segunda victoria consecutiva, que le supondría dar un paso casi definitivo para asegurar la permanencia una temporada más en la categoría de bronce. Para este encuentro va a poder contar finalmente con Luis Suárez, después de que haya prosperado el recurso que presentó la entidad rojiblanca por la segunda tarjeta amarilla que recibió en Marbella y que ocasionó su expulsión. Con las alegaciones presentadas se ha estimado que el delantero colombiano no realizó falta en esa acción por la que fue amonestado.

Planagumá ya podrá conocer hoy si puede hacer uso de Estupiñán o Aly Mallé para este partido. Todo dependerá de que vayan o no convocados con el primer equipo. Se presenta complicado que tenga a su disposición al lateral izquierdo ecuatoriano, debido a la contractura muscular en los isquiotibiales que arrastra Héctor Hernández, lo que hace necesario que tenga un recambio, aunque todo se sabrá tras la última sesión en la ciudad deportiva.

El triunfo en Marbella de la pasada jornada aportó una buena dosis de tranquilidad en el filial rojiblanco, al separarse un poco de la zona peligrosa, con la que se había reducido la diferencia, al encadenar cinco encuentros sin ganar, aunque en realidad solo perdió uno de ellos en ese periodo y el resto de partidos acabaron en empate, lo que le permitió añadir cuatro puntos más a su casillero. Ya ha pasado la fase más dura del calendario y se presentan compromisos menos complicados sobre el papel para lo que resta de competición liguera.

Lluis Planagumá considera que el equipo rindió a buen nivel el pasado domingo, sobre todo porque enfrente estaba uno de los candidatos a disputar las eliminatorias de ascenso al final del curso y que ocupa ahora el cuarto puesto. «Hicimos un buen partido, creo que el más completo de la temporada. Fuimos capaces de mantener un nivel muy alto de juego y eso hizo que el marcador acabara favorable para nosotros, aunque no podemos conformarnos con eso y hay que darle continuidad para seguir creciendo. Sabemos que el objetivo de un filial es formar y competir, y nos quedan nueve partidos en los que tenemos que dar el máximo nivel», manifestó el entrenador del Granada B.

El Real Jaén va a acudir en una situación muy delicada a este encuentro, al estar en una de las posiciones de descenso y acumular ya seis jornadas sin ganar. El técnico barcelonés es consciente de que «es un rival que está necesitado y que va a venir con ganas de intentar apurar todas las opciones que tenga de permanencia y va a ser un partido duro en ese aspecto, por lo que debemos rendir a buen nivel para optar al triunfo».

Matheus, apercibido

No va a tener sancionados el equipo granadino para este compromiso. Está apercibido Matheus Aias, al encontrarse con cuatro tarjetas, pero no será castigado hasta que no reciba la quinta. El único jugador que está lesionado es el defensa ghanés Kingsley Fobi, afectado por una pequeña rotura en el músculo obturador. Hay otros futbolistas que han arrastran diversas molestias, pero no deben de impedirle a ninguno estar disponibles para participar mañana en el choque que se disputará en Los Cármenes.

El filial rojiblanco se mantiene aún como máximo goleador del grupo IV de Segunda B. Acumula 45 tantos en veintinueve jornadas, lo que supone hacer 1,55 goles por partido. En muy pocas ocasiones se ha quedado sin marcar al menos uno en cada partido y varias veces se ha visto con el marcador en contra y ha sido capaz de reaccionar para al menos obtener un empate. Ha demostrado una buena capacidad competitiva y no ha perdido todavía ningún encuentro por más de un gol de diferencia.