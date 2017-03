El partido más difícil de Manolo Lucena

Manuel Lucena conversó recientemente con IDEAL sobre el partido Sporting-Granada y rememoró que “seguramente el partido más difícil que he jugado en mi carrera en Primera División fue el de Vallecas (última jornada de la temporada 2011/12)”. Fue un partido especial, al que Raúl Tamudo también hizo referencia en una entrevista en la revista JotDown, en la que comentaba que en esos partidos un jugador llega a estar “desesperado” y en aquel en concreto Michu les pidió a los jugadores del Granada “¡qué paréis ya, joder!”, porque el resultado del otro partido con la permanencia en juego (el Villarreal-Atlético de Madrid) era positivo para los intereses granadinos.

Lucena reconoce que él tampoco lo pasó nada bien en aquel partido en el que fue titular en el estadio de Vallecas porque “en un play-off de ascenso pues intentas conseguir un premio después de haber hecho una buena temporada, pero creo que no es una losa tan grande en la cabeza como ir a jugarnos el descenso contra otro equipo que también se jugaba el descenso. Yo recuerdo que las caras tanto nuestras como las de los rivales eran diferentes, se notaba la presión, se nos notaba el sufrimiento y una vez que el partido empieza te evades un poco de lo que está pasando, pero ese día fue un partido difícil. Cuando ellos nos metieron el gol recuerdo ir a la red a por la pelota y estaba Javi García (segundo entrenador) en el túnel de vestuarios, que allí está detrás de la portería, y estaba diciéndome que sacáramos rápido porque estábamos en Segunda mientras que los jugadores del Rayo nos decían que el Atlético de Madrid iba ganando 2-0 al Villarreal. Fue sacar de centro y pitar el árbitro el final. Hubo invasión de campo, miré a los aficionados del Granada y no los vi celebrando nada y hasta que pasaron tres o cuatro minutos no me enteré de lo que había pasado en el otro campo. Sufrí en aquel momento porque no sabía nada de lo que pasaba en otros campos y creí que estábamos en Segunda durante un par de minutos aproximadamente”.

Pasado sportinguista

Manolo Lucena llegó a ser jugador del Real Sporting entre los años 2003 y 2006 y sabe bien que en la ciudad asturiana se va a vivir el duelo con mucha pasión, como demuestra el hecho de que ya se hayan agotado las entradas para el mismo. Por eso desea que sus ‘compañeros’ de vestuario –pues sigue trabajando como delegado del club y conviviendo día a día con la plantilla- salten al campo de El Molinón “convencidos de que se puede ganar” y “preparados para sufrir, porque un partido es largo y habrá momentos en los que tendremos que sufrir”. En Gijón se muestra seguro de que están preparando este encuentro “exactamente igual que nosotros. Es una final, estamos los dos en descenso y si empatáramos nos haríamos daño entre nosotros. Los tenemos a un punto y ellos lo estarán preparando con la confianza que les da jugar en su campo, donde su gente aprieta mucho y han conseguido algunos buenos resultados. Sin duda lo tendrán señalado en el calendario desde hace tiempo al igual que nosotros también lo tenemos señalado. A ver quién puede más”.