Lucas Alcaraz: "Lo que tenemos que controlar no va a faltar"

En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico Lucas Alcaraz ha comentado de cara al partido ante el domingo frente al Sporting que “lo que tenemos que controlar no va a faltar”. El preparador ha catalogado como “una final” la cumbre y aseverado que la permanencia “estará en 36 o 37 puntos” por lo que al Granada CF no le bastará con lo que pueda recaudar en casa.

¿FINAL? “Sí, es un partido muy importante, con título de más o menos final. Es muy determinante para lo que pueda pasar en el futuro”.

¿CAMBIO DE SISTEMA O DE MENTALIDAD? “Sobre todo, el cambio tiene que ser en cuanto a mentalidad. Por unas circunstancias o por otras fuera de casa no hemos sido capaces de cuajar un gran partido y ganarlo. Tenemos que pensar en jugar en la manera que nos haga conseguir la victoria, en cuanto a intención desde el primer minuto. No podemos pensar que es un partido fuera de casa. Cuando es un partido determinante no tiene la consideración de si es casa o fuera. Es un partido que hay que ganar”.

¿CUESTA ARRIBA SI SE PIERDE? “Sí se puede poner cuesta arriba. Pero hay que pensar qué cosas hay que hacer para ganar, cómo tienes que encararlo, cómo tienes que llegar en cuanto grado de activación, hay que llegar al límite pero tener la cabeza fría para controlar todas las visicitudes del partido. Y sobre todo cómo quieres jugar y cómo quieres ganar. A partir de ahí los resultados los vas a tener claros después del partido. Antes del partido hay pensar qué es lo que hay que hacer para conseguir un buen resultado. Futbolísticamente, a nivel de ánimos, de activación, de mentalidad, a nivel de ambición. Todo eso es lo que nos tenemos que meter ahora mismo en la cabeza.

¿JUEGA ADRIÁN RAMOS? “Esa decisión es del jugador. Y a partir de ahí si el jugador dice que puede si se le usa o no es decisión del cuerpo técnico. El primer paso es que el jugador esté disponible para jugar. Primero tenemos que saber si lo está y ahora no lo sabemos. No somos muy optimistas con Héctor y con Adrián. Si no juega Adrián lo hará un compañero que estará al 150% y con ganas de ganar el partido. Los que salgan van a ser los mejores”.

¿JUEGA SAMPER? “La alineación la decido el domingo. Lo que está claro es que con respecto a las últimas alineaciones tenemos una serie de posibilidades pero no vamos a adelantar nada. Tenemos varias posibilidades, y al final el domingo jugará el que mejor esté. Confiamos plenamente en cualquiera de las opciones. Nos gustaría tener a todos, pues en parte sí, pero las cosas vienen como vienen”.

PRECEDENTES SPORTING. “Son buenas ocasiones para demostrar de qué pasta está hecho cada uno ¿Precedentes? Teniendo en cuenta nuestras estadísticas fuera de casa no nos generan nada positivo. Los precedentes no nos favorecen nada. Hay que abstraer al partido de todo, del condicionamiento de si se juega fuera porque no tenemos precedentes a los que nos apetezca agarrarnos a ganar. Y en ese sentido sí que tenemos precedentes, no fuera, para haber encarado partidos para ganar y los hemos ganado”.

TIPO PARTIDO EL MOLINÓN. “Habrá dos equipos que desde minuto uno estarán buscando la victoria. No me imagino otro tipo de partido. Está claro el contexto en que se desarrollan los partidos. Y el contexto es de dos equipos que tienen de ganar”.

¿ANSIEDAD? “Muy importante, el fútbol surge de los seres humanos y el estadio de nervios de cada uno es el que le hace tomar mejor las decisiones en tiempo, en el espacio, en el momento. En responsabilidades. Y en ese sentido tenemos que llegar a un grado de activación lo más apto posible dentro de que haya que controlar el grado de activación”.

¿PREFERENCIAS EN EL LEGANÉS-MALAGA? “No lo sé, teniendo en cuenta que el Málaga tiene que jugar aquí y que está a alguna distancia alcanzable en ese partido es uno de los caminos para meter a unos y salir nosotros. Parte de la premisa de que tenemos que ganar”

CÁLCULOS PERMANENCIA. “No sé, varios resultados me han dislocado. Yo espero que esté en 36 o 37.Espero que no sean más.

MENTALIDAD. “Yo creo que tenemos que pensar en muchos partidos, que cuando nos dedicamos a intentar ganar el partido y confiamos en las cosas que hacemos o salimos enchufados el equipo ha ganado partidos sabiendo que los tiene que ganar sí o sí, como puede ser el partido de Las Palmas tras una racha terrible desde el mes de enero. O como pueden ser los últimos partidos en casa. O como pudo ser el último, que se pudo ganar. Hay que ponerse en el punto cero para partir el hecho de afrontar el encuentro. Y estoy plenamente convencido por lo que he hablado con los jugadores que eso no va a faltar. Lo que nosotros tenemos controlar estoy plenamente convencido de que no va a faltar”.

¿SALVACIÓN SÓLO GANANDO EN CASA? “Necesitamos ganar un partido fuera porque en casa aparte de los grandes hay cuatro partidos más. Son cuentas que humildemente digo que no hago. Porque pienso que la consecución de un objetivo deportivo hay momentos en los que piensas ganar. Toda la composición general es ganar el domingo”.