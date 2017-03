Por una vez en lo que se lleva de temporada, el extécnico del Granada CF Paco Jémez esconde la escopeta. Y aboga por un discurso sincero y humilde pese a encontrar la oportunidad apropiada para cargar contra sus críticos. El pasado martes, el Cruz Azul que dirige se impuso por 1-3 a Santos Laguna y así accedió a las semifinales de la Copa MX, lo que le tuvo que suponer un alivio por el irregular desfilar de los suyos en la Liga MX. Pero lo cierto es que al contrario de lo que se esperaba el canario emitió un discurso contenido.

En conferencia de prensa, el español aseguró que "no podemos echar campanas al vuelo porque no hemos ganado nada nuevo, seguimos en una situación no muy buena en liga, y la gente debe estar pensando en liga porque ese partido sí nos da muchas posibilidades de pelear con los de arriba y lucha por nuestro objetivo que es llegar a liguilla".

Pero es que aparte Jémez también dijo que "por mi experiencia, sé que los halagos sí no los sabes manejar te pueden destrozar, las crítica no, esas te hacen más fuerte".