Pereira: «En Granada realicé un proceso mental que nunca habría tenido en Manchester»

El centrocampista belga brasileño Andreas Pereira siente que a su paso por el Granada CF está conociendo una concepción del fútbol muy diferente a aquellas a las que estaba acostumbrado, pero que una vez completado el proceso de adaptación siente que ha crecido como futbolista. Además, quien está siendo una referencia clave en el cuadro nazarí dice que de cara a la próxima temporada quisiera regresar al Manchester United, el club al que pertenecen sus derechos, pero que si no le fuera posible ya se plantearía otras opciones.

“Cuando llegué al Granada CF, me dije: no es el Manchester United. Es un buen club, una buena liga, pero no es el mejor en el mundo ", comenzó explicando Pereira en The Guardian, que es donde también describió los cambios a los que se ha visto sometido. “En el PSV siempre estábamos atacando y en el United siempre quisimos el balón, después vine aquí y ahora estamos defendiendo. Es difícil adaptarse, pero es bueno para mí: he aprendido mucho”, añadió para puntualizar que una vez sometido a los rigores de la adaptación “ahora estoy mucho mejor. He realizado un proceso mental que nunca habría tenido en Manchester”.

En este sentido, Pereira añadió que "ahora ya sé lo que es tener partidos difíciles en un equipo de descenso. Ya sé lo que es tener realizar la presión durante ochenta minutos y tal vez encontrarme en la necesidad de contragolpear para marcar. Normalmente, es al revés en el United”.

Finalmente, Pereira refirió en The Guardian que "la próxima temporada me encantaría volver a jugar en Old Trafford, pero si me dicen: 'Andreas, nos gustaría prestarle de nuevo’, o ‘no te queremos más’, no sé lo que me voy a hacer’”, concluyó quien quiso remarcar que “la atención se centra ahora en el Granada “.