Isaac Cuenca, la tuerca maestra de los rojiblancos

En la época de Pep Guardiola, el Barcelona no tenía un 'tridente' tan definido como en la actualidad, donde la MSN -Messi, Suárez y Neymar- resultan indiscutibles. El argentino era el elemento que vertebraba la vanguardia azulgrana, pero en según que temporadas había integrantes más o menos recurrentes. Estando en condiciones, Villa jugaba. Hubo fases con Pedro y otras con Alexis. Ibrahimovic gobernó el área en su periodo y hasta Bojan tuvo su instante. Pero en algunos momentos de la campaña, con lesiones o cansancio de algunos, el técnico de Sampedor hizo debutar a un par de extremos de irrupción fulgurante. Uno fue Tello, en noviembre de 2011; y otro un mes antes, el 21 de octubre, como titular con el Barça. Se llamaba Isaac Cuenca. Fue en Los Cármenes.

Mucho ha cambiado este chico de Reus que hoy frisa 25 años. Además de la experiencia de militar en otros clubes, como el Ajax, el Deportivo de la Coruña y el Bursaspor en Turquía, Cuenca ha sufrido dos graves lesiones en su rodilla derecha que han marcado su carrera. De ellas no volvió siendo el mismo. Ya jamás tuvo esa chispa con la que impresionó en sus primeros pasos con el actual preparador del Manchester City. Llegó a Granada en el anterior mercado de invierno, firmando por una temporada y media. Se ganó la confianza de José González en la posición en la que hizo carrera, como extremo zurdo.

Pero esta temporada, apenas ha tocado esa posición. Paco Jémez le empleó en tres citas, todas ellas como extremo derecho. Lucas le mantuvo ahí ante el Atlético de Madrid y el Sporting después, para luego probarlo como carrilero derecho, dentro de un sistema 5-4-1. Cinco compromisos ha disputado en esa función, aunque Alcaraz incluso le ha colocado de lateral en un par de citas, con el Osasuna en Copa y en la segunda parte de La Rosaleda. También le ha explotado como carrilero zocato. Así fue ante el Villarreal, Las Palmas y Eibar. Hizo a su vez de relevo de Héctor en la cita del sábado, ante los de Simeone.

Es curioso que Cuenca no haya sido empleado esta campaña como extremo izquierdo, donde despuntó en Primera y se explayó el curso anterior, salvo durante unos minutos ante el Alavés. Lo que está claro es que Cuenca es la tuerca maestra del equipo rojiblanco. Ya no es un novato y eso en algunos aspectos se nota en favor de su madurez. Acaba contrato y todavía no tiene novedades sobre su futuro. Tendrá que esperar a que se esclarezca el futuro del club. Ahora tendrá que trabajar para salir en el Molinón. Por posibles puestos, que no sea.