A Asturias sin abrigos

claro, tanto hemos hablado de coger al depor, y al leganes que estos se han asustados y van follados pa arriba, el malaga es la presa , esta facil , y es apetecible, michel no tiene ni idea como llevar al equipo de antonio banderas, pero para eso hay que ganar al real madrid y al sevilla.

La confección de la plantilla del Granada es un desastre. No hay más culpables que los que parieron esta platilla. Depor y Leganés están fuertes. Es el Málaga el que está en barrena en los últimos meses, tal y como hizo el Getafe el año pasado o el Eibar hace dos. Si se gana al Málaga en Los Cármenes, podemos quedarnos a 3 o 4 puntos de ellos, los cuales acaban con el Real Madrid y todavía tienen que jugar con Barsa y Atlético. Es la única esperanza. Si el Málaga empieza a sumar, no hay nada que hacer.

Ganando al sporting, el horizonte podría aclararse bastante. Es una final, sin duda, y se puede ganar porque el Sporting está muy mal y tiene un gafe tremendo en su estadio. Es un partido para hombres y no para niños. Lo digo también por Lucas. Máxima concentración.

Yo todavía, tengo fe, no es la primera temporada en la que, en los últimos partidos, el Graná hace bueno el refrán de "Todo es posible".

Tenemos que preparar los jugadores en SEGUNDA, estos no nos vale, y un nuevo seleccionador que le de aire nuevo y confiador, una nueva reconquista para llegar a PRIMERA.

estamos en SEGUNDA, y no se habla mas, esto es por culpa de la directiva , no de los jugadores, porqué ellos tienen sus limitaciones, en cuanto al seleccionador tampoco tiene la culpa ya que es un asalariado y no va a renunciar al trabajo sabiendo que el mercado laboral esta flojo. EL CHINO ES UN IGNORANTE , va haciendo lo que la DIRECTIVA LE DICTA.