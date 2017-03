No rendirse

No acompañó la fortuna al Granada en su enfrentamiento con el Atlético. Otra vez el último cuarto del partido fue nefasto para los intereses granadinistas, con un gol de Griezmann que finiquitó un partido donde, si bien las fuerzas estuvieron siempre muy equilibradas, pareció siempre estar más cerca del gol el equipo de Simeone que el de Lucas, sobre todo durante el segundo periodo. Posiblemente el reparto de puntos hubiera hecho justica a los méritos de ambos contendientes, pero el esfuerzo de los de Alcaraz se fue por el desagüe a poco del final del partido, y la situación empeoró sobremanera con la segunda tarjeta de Wakaso en la última jugada del mismo, donde la falta de temple le jugó una mala pasada al ghanés, bastante agotado en el tramo de conclusión tras una actuación plena de fuerza. Una baja importantísima para la trascendente visita a Gijón de la próxima jornada, donde ambos equipos se jugarán poder seguir soñando con agarrarse a una permanencia que sin duda se ha complicado sobremanera para ambos.

Nuevamente el Granada dio la imagen que todos desean ante su parroquia. Siempre estuvo dentro del partido, hubo fases en que no sólo intercambió golpes con un rival de plantilla y presupuesto mucho mayor, sino que dio sensación de poder alzarse con la victoria. Pero el esfuerzo físico de muchas de sus mejores piezas a lo largo de buena parte del partido para contrarrestar al rival, pasó factura en los estertores del duelo y llevó a claudicar finalmente a los locales.

La primera parte comenzó con un Atlético de Madrid dispuesto a tomar las riendas del encuentro, creando mucho peligro por su ala izquierda de ataque, aprovechando la apatía en la presión de Boga que dejaba a Foulquier solo en la defensa ante dos rivales. La falta de intensidad del joven delantero fue aprovechada sobre todo por Filipe Luis, que dio muestras de su calidad durante toda la noche. La defensa local pasó apuros siempre por dicho flanco.

El Granada consiguió equilibrar el partido mediada la primera parte, cuando el tándem Uche-Wakaso empezó a carburar a pleno rendimiento. Cada vez eran más frecuentes los cortes de ambos futbolistas que además engranaban bien jugadas con Héctor, Foulquier, Pereira y Ramos, lo que volcó el dominio a favor de la escuadra local. Una lástima que varias contras francas no fueran bien aprovechadas por los granadinistas, sobre todo por la ofuscación de Boga en la toma de decisiones finales y la falta de claridad y precisión de Pereira en alguna acción donde Ramos demostró la inmensa clase que atesora.

El primer periodo transcurrió entre amagos de oportunidades en una y otra portería, con un bello duelo en medio campo entre ambas escuadras, con Koke siempre dando muestras de calidad y criterio entre los colchoneros y un Wakaso que iba a más en el reparto de juego apoyado por la enorme fuerza de Uche.

Tras el descanso Correa sustituyó a Thomas en un claro anuncio desde el banquillo atlético de que se iba a por la victoria. También la segunda parte tuvo un inicio con dominio visitante que llegó a rondar el marco de Ochoa con peligro en varias ocasiones a balón parado. El Granada no se achantó y se sacudió por momentos el agobio del rival, con alguna jugada de mérito que quizá mereció mejor suerte, sobre todo en una subida de Foulquier y Uche que acabó con un tiro flojo de Ramos en posición ventajosa que buscó más la colocación que la potencia. Poco después la ocasión era de Griezmann, con un disparo que salió muy cercano al poste izquierdo de Ochoa.

A medida que avanzaba el segundo periodo las fuerzas fueron fallando y las noticias negativas para el Granada empezaron a acumularse. Ramos pedía el cambio lesionado, siendo suplido por Kravets antes de que se consumiera el primer tercio de esta fase del partido. Héctor llegaba al límite de sus fuerzas y tenía que ser suplido por Cuenca más tarde. El Atlético llegaba al área del Granada con mayor facilidad que en la primera parte, aunque sin grandes alardes de dominio. Mientras, Pereira cuajaba por parte local quizá su mejor media parte con la camiseta del Granada, sembrando varias veces la zozobra por la banda atlética defendida por Juanfran en acciones donde demostró su calidad técnica y las posibilidades que apunta de buen jugador de futuro.

Cuando todo parecía apuntar al reparto de puntos, en una jugada derivada de un saque de esquina, Koke colocó un centro medido cruzado al segundo palo para que Griezmann rematara con calidad superando a Ochoa. De ahí al final el cuadro colchonero hizo relucir su capacidad para no dejar jugar el partido, y el Granada fue incapaz de aprovechar los balones parados y un saque de esquina que tuvo a favor para inquietar a Oblak.

A pesar de la derrota la imagen del equipo ante su público volvió a ser buena. Se compitió bien y se mostraron virtudes dignas de mención. Saunier demostró que es sin duda el central de más calidad de la plantilla. Ni que decir tiene que su ostracismo a inicio de temporada demuestra a las claras lo errado de las decisiones y las limitaciones del primer inquilino del banquillo rojiblanco en esta temporada. La fragilidad física que ha demostrado es el único inconveniente que puede alegarse en su contra. Hace mejor a Ingason y otorga una salida al balón casi siempre correcta. Héctor volvió a demostrar ser un lateral interesante, con gran capacidad para incorporarse al ataque y otorgar buenos centros. Uche y Wakaso son una pareja que hace frente y da la cara en el medio campo ante cualquier rival, plenos de fuerza y con rasgos de calidad incuestionables, cuajando ambos una muy buena actuación, solamente manchada por la última acción del ghanés, absolutamente prescindible, que coloca en un brete a su equipo ante el trascendente enfrentamiento de El Molinón. Delante Ramos ha otorgado un salto de calidad incuestionable, y su posible lesión muscular aumenta la zozobra ante el próximo envite. Pereira fue a más, con una exhibición de buenos controles y verticalidad en muchas acciones de la segunda parte, a las que faltó una mejor finalización. Tan sólo Boga pareció estar muy por debajo en prestaciones del resto de compañeros, desaprovechando una nueva oportunidad de reivindicarse.

La derrota ha sido dura. Es evidente que las incorporaciones de Héctor, Wakaso y Ramos han otorgado un plus de calidad al equipo, que en casa parece otro. Posiblemente una planificación con ellos desde el principio de temporada habría permitido un discurrir por la competición bastante distinto al ocurrido hasta ahora. Quizá su aportación haya llegado demasiado tarde, pues la rémora de la primera vuelta es una losa muy pesada y difícil de revertir. Dos partidos seguidos donde pudo puntuarse y en los últimos instantes no se logró han hecho que muchas ilusiones y esperanzas se hayan ido al garete, si bien en el caso del partido ante el Leganés la imagen del equipo fue muy pobre y ante el Atlético la misma mejoró notablemente. La distancia a la ansiada plaza que otorga la permanencia no se ha reducido con una jornada más consumida, por lo que el panorama se torna negro. Pero no cabe bajar los brazos ni rendirse. Hay que ir a Gijón a por todas, a desterrar de una vez las malas actuaciones a domicilio y conquistar la primera victoria como visitante de la temporada. La ausencia de algunos elementos claves que se otea en el horizonte no servirá ya de excusa, a pesar de la indudable importancia que pueda tener. Los que los suplan tienen el deber de vaciarse. Una nueva derrota ante el Sporting con la visita del Barça a renglón seguido haría que los tambores del descenso resonaran con más fuerza que nunca.