Victoria importante del Granada Femenino

En directo: Granada Femenino - Cáceres 2518251 1

Este domingo se disputa la vigésimo primera jornada de y los representantes granadinos en el grupo 4 saltarán al terreno de juego con margen de maniobra cero en ambos casos. El Monachil, a cuatro puntos de la salvación, viajará a tierras cordobesas para enfrentarse con un Naranjo (12 horas en el Municipal cordobés). El equipo local actualmente está sexto, en una posición muy cómoda, y se ha mostrado muy sólido en su casa. Las de Francisca Lara saldrán nuevamente a darlo todo con la garra que las caracteriza, ya que no pueden permitir que la brecha con la permanencia se abra más.

Saltarán al terreno de juego sabiendo lo que ha pasado en La Rambla, donde se enfrentan el equipo local y el Híspalis, justo los dos conjuntos que podrían verse implicados en el descenso. Las de Titi necesitarían un empate en ese encuentro para mantener más posibilidades de seguir un año más en la categoría de plata del fútbol femenino.

Por su parte, el Granada recibe al siempre correoso Cáceres (12 horas en el Estadio de la Juventud). Las extremeñas, que tuvieron un comienzo de liga titubeante, han ido mejorando conforme la competición avanzaba y llegan a Granada en un buen momento. Valverde está preocupado porque sus jugadoras puedan estar con la cabeza puesta en el trascendental Sevilla-Granada de la siguiente jornada, ya que este partido carecerá de interés sí no se consigue previamente vencer a las cacereñas. Durante la semana no ha querido ni oír hablar de este partido ni de los preparativos que desde el club se están haciendo para apoyar a las suyas en tierras hispalenses.

Valverde aún no puede contar con todas sus jugadoras, porque pese a que el descanso liguero ha venido muy bien para aligerar la enfermería, Lauri aún no está al cien por cien y, además, Laura Pérez ha recibido un tratamiento específico esta semana, al igual que Yurena. Casi con toda seguridad titulares no podrán ser. Parece que la que sí está ya recuperada del todo, tras más de un mes de baja, es Cometti, luna muy buena noticia para la escuadra rojiblanca. La liga empieza su última y apasionante etapa y los equipos granadinos deben agarrarse a sus objetivos con fuerza.