El horror en un partido disputadísimo

En directo 2518246 1

Una semana completa, una bendición para Lucas Alcaraz. Todo ese tiempo ha tenido el Granada para preparar su partido frente al Atlético de Madrid de esta noche (20.45 horas). Tras periodo plagado de jornadas que dejó muchas víctimas por el camino, el técnico granadino sonríe esta vez al ver que en el último entrenamiento antes del partido estaban todos sus futbolistas menos Kone, que tampoco estaba teniendo un protagonismo excesivo. El problema ahora es otro: la entidad del rival. Porque el Atlético de Madrid asusta de verdad, aunque esta no sea su temporada más brillante de las últimas disputadas.

Bien es cierto que el Granada no se puede dejar llevar por el conformismo esta vez. Porque la clasificación y el paso atrás dado en Leganés le obligan a pensar en cotas importantes y porque quizá es el 'Atleti' más vulnerable al que se puede enfrentar. Además, contará de nuevo con la ayuda de su público. Jugar en Los Cármenes era hasta hace bien poco un sufrimiento. Desde la temporada pasada se instauró una negativa dinámica de los rojiblancos como locales, incapaces de ganar ante la mirada de miles de granadinistas. Ahora es una clara ventaja.

Por si todos estos acicates no fueran suficientes, para tan tremenda empresa contará, por fin, con Matthieu Saunier, el central que más garantías le ha ofrecido al equipo en lo que va de curso. El galo se ha perdido cinco encuentros de Liga, en los que sus compañeros han podido obtener seis puntos merced a las victorias ante el Betis y Alavés. Lejos de casa la tónica sigue siendo la misma: derrotas una detrás de otra. No será la única novedad en la zaga, la línea que más novedades promete ofrecer en este encuentro. Porque a él se une Gastón Silva, ausente en Leganés por sanción. Incluso Foulquier se ha recuperado de una vez de sus problemas musculares y correrá por el carril derecho. Sólo Héctor ha podido aguantar en pie de esta defensa de cinco, aunque no sin extremo sufrimiento -al descanso en Butarque llegó con calambres-. Por su parte, Inganson, repetirá en defensa, formando junto a los citados Saunier y Gastón Silva.

En el centro del campo Alcaraz también recupera el músculo y la intensidad con Uche, que, una vez cumplido su partido de sanción, vuelve a ser el acompañante del omnipresente Wakaso Mubarak en detrimento de un perdido Samper. El último fichaje del pasado mercado de invierno se ha convertido en el faro de este Granada, sobre todo cuando ejerce de local. Su intensidad se contagia a los compañeros y a la grada, que ruge cada vez que su mediocentro emprende la carrera en busca de la pelota. No hace prisioneros, por eso sigue acumulando tarjetas y más pronto que tarde tendrá que cumplir un partido de castigo al alcanzar el ciclo de amonestación. Su equipo perderá mucho cuando eso ocurra.

Asumir responsabilidades

La única duda, salvo sorpresa, en el once de Lucas Alcaraz está en saber quién sustituirá a Mehdi Carcela. La baja es de lo más sensible, pues el marroquí tiene desborde y definición, dos cualidades que escasean por el vestuario granadinista. A priori, y viendo la evolución de los entrenamientos esta semana, el principal candidato es Boga, que podría asumir ese papel si se convenciera de trabajar para el equipo y no para la galería. Las otras dos opciones para tapar el hueco en el extremo diestro son Cuenca, el comodín, y Aly mallé, últimamente en la sombra tras irrumpir con fuerza en el primer equipo. El catalán parte con ventaja en este particular duelo.

Arriba sólo hay un dueño de la posición de delantero centro: Adrián Ramos. Eso siempre que no se resienta de unos problemas musculares que arrastra por la acumulación de partidos. El entrenador del Granada reconoció ayer que era la única duda, aunque no se le vio demasiado pesimista con este asunto. Al menos esta vez cuenta con más recursos para defender el puesto de 'nueve'. Kravets ha superado su rotura fibrilar. El ucraniano tiene olfato y como revulsivo parece la mejor opción si uno rebusca en el banquillo.