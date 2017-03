Griezmann aleja el sueño de la permanencia

Así lo hemos vivido 2518246 2

Primera derrota del Granada en casa durante el 2017 que deja un regusto tremendamente amargo a la hinchada por la forma en la que se produjo. Aguantó bien el equipo granadino hasta el minuto 83, cuando apareció ‘El principito’ Griezmann para darle un zarpazo al marcador que sería definitivo. Para colmo de males, en el añadido Wakaso vio su segunda tarjeta amarilla de la noche y se convierte en baja para el próximo encuentro de liga ante el Sporting. De una casi proeza a una decepción doble.

0 Granada CF Ochoa; Saunier (Aly Mallé, m.85), Ingason, Gastón Silva; Foulquier, Uche, Wakaso, Héctor (Cuenca, m.76); Pereira, Boga y Adrián Ramos (Kravets, m.57)

1 Atlético Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Koke, Thomas (Correa, m.46), Saúl Ñíguez, Nico Gaitán; Griezmann y Carrasco. goles 0-1, m.83: Griezmann. árbitro Hernández Hernández (canario). Expulsó a Wakaso por doble amarilla en el minuto 92 de partido. También amonestó a los locales Saunier, Ingason y Foulquier así como a los visitantes Juanfran, Carrasco y Godín. incidencias Partido de liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 18.887 espectadores.

En la primera mitad el equipo que más méritos acumuló fue el rojiblanco horizontal. Salió en tromba el Atlético, provocando su primer acercamiento con peligro a los cinco minutos y su primera ocasión en el cuatro de partido, cuando Carrasco cabeceó ligeramente desviado un centro desde la banda izquierda.

Sin embargo, el conjunto granadino fue ganando peso en el centro del campo, se notó (para bien) el regreso de Saunier al centro de la defensa y tanto Uche como Wakaso intentaron sorprender a Oblak aunque sin demasiada fortuna. Fue un equipo muy serio y muy bien plantado el Granada CF durante toda esta primera mitad. El público lo agradeció y apretó en busca del 1-0 pero a pesar del buenhacer de hombres como Héctor o Pereira al descanso se llegó sin que el marcador hubiese registrado movimiento alguno.

En el segundo tiempo el escenario no cambió demasiado y Adrián Ramos tuvo en sus botas la ocasión más clara del partido para los andaluces pero al colombiano se le apagó la luz a la hora de definir ante Oblak y remató muy flojito un balón que recibió de Uche en una posición inmejorable. La clarísima ocasión granadina fue rápidamente contestada por un Antoine Griezmann que se sacó de la chistera un peligroso disparo raso que se estrelló en el lateral de la red (m.53). El Granada intentó ir a por la victoria sin descuidar demasiado la zona de atrás pero el Atlético tiene dinamita en todas sus líneas y Carrasco y Koke pusieron a prueba a Ochoa en un par de acciones en las que el mexicano acabó saliendo vencedor. No hubo una tercera consecutiva ya que Griezmann cabeceó al fondo de las mallas un centro desde la izquierda cuando el partido parecía llegar a su fin con reparto de puntos. En el descuento Wakaso vio la segunda amarilla y la situación empeoró aún más. Una derrota ante un rival como el Atlético es previsible, pero lo que ya no le quedan al Granada son excusas para no morder en sus siguientes enfrentamientos fuera de casa para así intentar compensar el déficit de puntos que tiene actualmente. Es eso o descender a Segunda.