Nueva victoria, sigue la pelea

La temporada del Granada Femenino sería perfecta si no fuera porque la del rival al que persigue, el Sevilla, está haciéndola aún mejor. Las de Valverde volvían a imponerse con rotundidad, seis tantos a uno, al filial del Sporting de Huelva, sumando así tres puntos más. Recordemos que las rojiblancas no han perdido ningún encuentro, aunque pese a ello siguen segundas, con unos números mucho mejores que el año del ascenso, aunque no brille tanto, ya que el Sevilla FC, que sólo ha cedido dos puntos en su empate con el Granada, está haciendo realmente un campeonato para enmarcar.

El equipo que dirige el exgranadinista se impuso claramente, aunque con un juego menos brillante, que en otras ocasiones. No obstante hubo minutos llenos de buen fútbol, sobre todo en los primeros compases del partido. En el veinte las locales ya se imponían por tres tantos a cero, y esta superioridad, tal vez fue la que hizo que las jugadoras bajaran un poco la intensidad.

En el minuto cuatro, Laura Pérez se llevaba un balón en velocidad, por la banda derecha, y cuando superaba a la portera y parecía que iba a disipar, en un ejercicio de generosidad, le daba el balón a su compañera, Lauri, para que esta tuviera sólo que empujarlo y marcar así el primero. El segundo llegaría diez minutos después, con las mismas protagonistas, en jugada muy similar, aunque en esta ocasión, era Lauri, la que daba el pase de la muerte a Pérez. Las ocasiones se sucedían, y el dominio rojiblanco era casi absoluto, en el dieciocho llegaría el tercero. Esta vez a la dupla de Lauras, se les uniría la delantero centro, Elo, que sería la que finalmente marcaría.

ficha técnica 6 Granada CF A. Romero, Elo (min. 46 Oviedo), Lula, Laura Pérez, Lauri (min. 55 Alba Pérez), White, Mari (min. 35 Galán), Urre, Cynthia (min. 46 Adriana Cuadros), Vallejos y Loa.

1 Sporting de Huelva B Anna, Ana Serrano, Rojas, Alba, Anabel, Ainoa, Andrea, Mari Carmen, Arantxa (min. 60 Rocío), Natalia y Diana. Goles 1-0 min. 4 Lauri; 2-0 min. 14 Laura Pérez; 3-0 min. 18 Elo; 3-1 min. 32 Arantxa; 4-1 min. 68; 5-1 min. 77 Alba Pérez; 6-1 min. 89 Adriana Cuadros. Colegiada Arantxa Pérez, asistida por Laura Fernández, y por Mercedes Parra. No mostró ninguna tarjeta. Incidencias partido disputado ante unos 150 espectadores en el Estadio de la Juventud, correspondiente a la decimonovena jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino.

Tras este gol, llegarían unos minutos en los que el Sporting, sin nada que perder, se volcaría en el ataque, subiendo la presión a la salida de balón del Granada. Este acto de valentía tendría su recompensa. Pasada la media hora, Arantxa robaba un balón en la línea de tres cuartos de su ataque y enganchaba un disparo potente, que terminaba colándose por toda la escuadra de la portería de Andrea. La cancerbero rojiblanca literalmente no podía hacer nada. Con el tres a uno se llegaría al descanso.

Tras la reanudación del encuentro, Valverde dejaba en el vestuario a Elo y a Cynthia. En su lugar salían Oviedo y la canterana, Adriana Cuadros, hija del futbolista granadino, Francisco Patiti. Los primeros minutos de esta segunda parte mostraban a un Granada atascado, que además tenía que sustituir a Lauri, con molestias en la rodilla. Parece que podría ser un esguince leve. Se vivían momentos de desconcierto, parecía que hasta podía llegar el segundo de las onubenses, pero cuando más pesado estaba el equipo, apareció la capitana, Lula, para hacer un golazo desde el borde del área, sacándose un tremendo disparo que entraba como un obús por la escuadra, sin que Anna pudiera hacer otra cosa que mirar.

Con este gol las locales se volvieron a encontrar con su juego. Tanto que vendrían dos más, especialmente celebrados en la grada, y en el equipo, ya que suponían los primeros de dos canteranas en segunda división nacional. El quinto fue obra de Alba Pérez, la peque nazarí que marcaba el día antes de concentrarse por primera vez con la selección española sub 17 para los entrenamientos oficiales, en Las Rozas. Adriana Cuadros hacía el sexto, último para su equipo, y con el que se cerraba el marcador. Buen resultado que deja las cosas como estaban en la clasificación, ya que el Sevilla, una vez más no fallaba, y se imponía a domicilio por tres tantos a cero al Híspalis. Así que las rojiblancas siguen segundas, a seis puntos del líder.

La próxima jornada, se vivirá el derbi provincial, el Granada, visitará al Monachil, en un encuentro fratricida en el que ambos conjuntos están obligados a ganar, para seguir luchando por sus objetivos.