Jémez ve cómo se agudiza la crisis de Cruz Azul y dice que “si yo soy el problema no hace falta que me echen”

Tras perder ayer frente a Atlas (1-0), el entrenador Paco Jémez encadenó ayer el sexto partido sin conocer la victoria en la Liga MX, lo que ha conducido a Cruz Azul, que es el equipo que entrena, a la décimo sexta posición de una clasificación de dieciocho. Una situación francamente complicada que se agudiza si se tiene en cuenta que con los de Copa son nueve los enfrentamientos que acumula sin ganar. Y ante eso señaló que “Si yo realmente soy el problema, no hace falta ni que me echen, agarro las maletas y me regreso a mi casa. Pero no me preocupa mucho -el ser despedido-; es parte de mi trabajo. La directiva sabe lo que se busca. Sé que la gente está ávida de victorias”.

A este mismo respecto Jémez comentó que “el que crea que aquí sólo puede caer el entrenador, está equivocado, porque pasará este año, otro año nuevo y la gente que llegará se la jugará con los mismos jugadores y con mucha gente. Lo que tenemos que ser conscientes, es que aquí nos estamos jugado nuestro trabajo todos. Nadie puede entender que si se va el entrenador, va a estar todo bien. Y tampoco hay que renunciar al problema, es una situación general, que tenemos que arreglar con trabajo y con tranquilidad”.

Jémez entiende que la crisis de resultados se está debiendo a la poca facilidad de los suyos para marcar, pues sólo han conseguido seis tantos en siete partidos de la principal competición doméstica. “Lo que sucede aquí no lo había visto en ningún equipo, no puedo dar una explicación, esto no puede durar siempre. Es difícil no hacer un gol, estamos trabajando que no quede duda. Para hacer gol necesitamos tranquilidad, espero que sea contra Querétaro o América, pero que ya caigan los goles, parece que tenía que venir a México a ver esto", subrayó.