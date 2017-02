La Conmebol hará público el castigo a ‘Tin’ Angulo el 2 de marzo

La Conmebol hará público el próximo día 2 de marzo la resolución en la que se concretará el tiempo que deberá cumplir sanción el delantero José ‘Tin’ Angulo después de haber dado positivo por cocaína en el partido de ida de la Copa Libertadores.

Así lo señaló en el Diario El Telégrafo el abogado del atacante Juan de Dios Crespo, quien también avisó que “si no estamos de acuerdo, iremos al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Del mismo modo, el letrado que tiene su despacho en Valencia reconoció tener un litigio abierto con el Granada CF, quien al conocer la extraordinaria circunstancia dio por extinguido el contrato por cinco años que le había firmado al futbolista. “Estamos en un juicio por despido. Creemos que todavía el jugador no tiene una base para ser despedido, ya que no hay una sanción a nivel mundial”, concluyó.

Por su parte Tildo Angulo, padre del atacante, no reveló dónde está su hijo, aunque manifestó que nunca dejó de entrenarse y que se mantiene expectante al conocimiento de la audiencia disciplinaria. “Mentalmente está bien, con actitud positiva. Él quiere triunfar en el fútbol y tiene condiciones para aquello”, destacó quien hace cuentas con que la sanción será de un año a los que habría que descontar los seis meses que lleva parado el profesional.