El Betis parecía ayer el Granada. Wakaso, Ramos y Héctor dan un salto de calidad más que notable a la birria que había. Si Uche juega bien, el Granada juega bien; si no tiene su día, el equipo se hunde, es demasiado joven para tener esa responsabilidad, creo que Wakaso será un escudero perfecto para Agbó, que ayer tuve detalles técnicos exquisitos y despliegue increíble. Lo de Pereira la primera tarjeta es para darle de collejas, se le echará de menos mucho. Así, no digo yo que sí, pero hay opción alternativa al NO.