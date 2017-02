Foulquier: "Con esta actitud vamos a conseguir el objetivo"

Dimitri Foulquier no quiso profundizar a la finalización del partido sobre los motivos que llevan al Granada a ser tan irregular y a pasar de completar encuentros tan malos como el jugado ante el Eibar a otros tan buenos como el disputado ante el Betis. “El Granada siempre intenta hacerlo así. No siempre se pueden ganar los partidos, a veces las cosas salen mal pero hoy salieron bien, todo el mundo tuvo la actitud y creo que tanto los jugadores como la afición hemos respondido y estamos muy contentos para seguir trabajando y conseguir el objetivo”.

Cuestionado sobre el mensaje del entrenador en el descanso cuando el partido iba 3-0 y el Betis estaba hundido, Foulquier respondió que el técnico “estaba contento pero nos ha exigido seguir apretando. Apretarles y jugar en su campo para seguir teniendo el partido de cara. Creo que es lo que hemos hecho marcando ese cuarto gol y también pienso que los tres puntos son merecidos”.

El lateral galo no cree que lo sucedido en Eibar fuera falta de actitud y solo piensa en coger moral tras esta victoria y mirar hacia adelante: “El anterior partido perdimos 4-0 igual que el Barça también pierde 4-0. Eso no es falta de actitud, es fútbol. Creo que hoy el equipo ha reaccionado bien y con esta actitud vamos a conseguir el objetivo. Ahora en San Mamés espero ganar los tres puntos y me da igual como sea el partido”.