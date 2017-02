El presidente John Jiang defiende su compromiso con el Granada

El presidente del Granada, John Jiang, volvió a defender su compromiso de continuidad e implicación en el club rojiblanco, dentro de un desayuno con representantes de los medios de comunicación, con los que participó en un intercambio de impresiones de carácter informal.

Jiang comentó su insatisfacción por la situación deportiva, aunque se mostró convencido de que será capaces de salvar la categoría, a pesar de que la situación es complicada. Insistió en que pase lo que pase no abandonará la entidad, que todos han de estar unidos en el esfuerzo para agradar a los aficionados. El mandatario chino no quiere abandonar la esperanza, entiende la decepción de la hinchada, pero no piensa rendirse.

También dio un voto de confianza a los gestores actuales, en los que ha delegado y dijo dedicar el 80% de su tiempo al Granada, para intentar solucionar sus problemas. No descartó invertir en otros negocios relacionados con el deporte, pero no comprar otro club, mucho menos en España, donde la ley lo impide.