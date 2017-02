Granada CF - Betis: Garra y fichajes

En directo 2496095 2 Si

El mercado de invierno cerró sus puertas y casi todos sus productos se van a poner encima del césped de Los Cármenes, ya sin el precinto. Será en el escenario donde se celebra un derbi andaluz que tiene que servir al Granada para meter presión a los rivales directos y para recuperar el carácter que le sirvió para imponerse a la UD Las Palmas. Sacar las garras ante un Real Betis que puede andar despistado al tener su clásico sevillano a la vuelta de la esquina, pero que presenta una morfología diferente a los isleños. Los de Sánchez del Amo no opositan por el balón ni se desnudan en los avances. Espesan su defensa, se lanzan con prisa y se encomiendan sobre todo a Rubén Castro, termómetro de la evolución ofensiva de los verdiblancos. Desde que no marca, no ganan, dato inequívoco, aunque a los nazaríes les ha hecho cinco tantos desde que se cruza con ellos en Primera división.

Lucas Alcaraz quiere que su tropa exhiba el carácter de hace dos partidos, antes de que asomaran todas las dudas en Ipurúa. Salir de esa bipolaridad que impide cualquier despegue no es tarea fácil, pues el campeonato está siendo un canto constante a la irregularidad. Encima, el técnico no ha podido recuperar a su mejor zaguero, Matthieu Saunier, que ha recaído en el intento de recuperación exprés de la lesión muscular que sufría. Con ello, sumado a la baja por sanción de Lombán, el preparador articulará su esquema con el rescate del canterano Martin Hongla, manteniendo los tres centrales, con Ingason y Gastón Silva. Unos planes que ha escondido con celo, al decretar puerta cerrada en las dos últimas sesiones.

Se intuye la titularidad de Héctor, Wakaso, Ingason y Ramos, con Kone en la citación

Foulquier ocupará el lado derecho y Héctor estrenará titularidad en la izquierda. Le dio minutos en el último encuentro en casa pero le dejó inédito en Eibar. El resultado en contra abortó que le diera más tiempo.

Dos refuerzos navideños en la retaguardia y otro, el que dio por concluido el bazar, para la parcela ecuatorial. Wakaso Mubarak repasó la segunda mitad el pasado lunes y está al ritmo del resto. Alcaraz tendrá que ver si su acoplamiento es óptimo como para incrustarse en la medular. Si delimita un 'trivote', existen grandes opciones de que acompañe a Uche Agbo, un fijo para el técnico, y a Andreas Pereira, autor del golazo que derribó a los de Quique Setién. Sergi Samper cuajó minutos muy aseados en la gris noche de hace cuatro días, pero quizás sea una solución interesante para oxigenar. Kone entró por fin en su primera convocatoria, aunque está por ver su papel al final.

Carcela, asegurado

Sí está garantizado, pues así se traslució de su discurso en la rueda de prensa previa, que el míster confiará en Mehdi Carcela. Protegido también en la debacle reciente, el belga-marroquí ha de ser el látigo que abre brecha en el poblado sector visitante.

El que caerá esta vez al banquillo será el canterano Aly Mallé. En principio, el sistema puede ser un 5-3-2, con opción de que Pereira acampe también por la zurda.

Adrián Ramos encauza su cuarto compromiso y todavía no ha marcado. Estuvo muy cerca ante Las Palmas, pero ni se asomó a las opciones en Eibar. De todo lo que aterrizó con el arranque de 2017, sin duda es quien tiene una vitola de excelencia que tiene que desparramar para que el Granada tenga pulso por la victoria. Kravets, a su lado ante los de Mendilibar, se cae a última de la citación por una inoportuna lesión en el último entrenamiento.

El Betis lleva cuatro jornadas sin conocer precisamente ese signo. Víctor Sánchez ha sucumbido en sus tres desplazamientos anteriores. Además, cuenta con las sanciones de dos fijos, como Pezzella y Ceballos, que cumplen un sospechoso ciclo de amarillas, que les deja limpios para medirse al Sevilla de Sampaoli. Todo lo que les desconcierte la próxima cita, correrá en beneficio de los nazaríes.

La intriga está en qué versión de los rojiblancos se verá. Si lo que sucedió con los amarillos fue un hecho aislado, fruto de la motivación extra ante un adversario de perfil dominante, o bien todavía pueden retornar a ese estado mental de compromiso máximo y desarrollarlo ante un enemigo con otras armas. Las dudas quedarán resueltas esta noche. Abren la jornada y pueden meter presión al Sporting de Gijón, que juega mañana ante el Atlético, y al Leganés, que se enfrenta el domingo al Barcelona en el Camp Nou. Pero primero, lo suyo.