La peligrosa relación entre Rubén Castro, la crisis del Betis y el Granada CF

En su afán por sumar la tercera victoria del curso y así seguir alimentando la posibilidad de mantenerse nuevamente en la Primera división el Granada CF deberá estar muy pendiente este viernes de uno de los principales estiletes del Real Betis: el delantero Rubén Castro. Y es que con el canario se está formando una peligrosa relación a tres bandas que podría acabar salpicando los intereses de los nazaríes. A saber: el atacante se encuentra con hambre porque no marca desde el pasado 8 de enero. Con el tanto octavo de su cuenta particular ayudó a la victoria frente al Leganés (2-0). Que es precisamente la última que consiguieron los verdiblancos y de ahí a que poco menos que se le estén haciendo señales de humo para que afine la puntería. Y es que tras dejar de anotar, el cuadro sevillano no pudo pasar de sumar tres puntos en doce partidos: derrota ante el Atlético de Madrid y empates contra el Sporting de Gijón, el Valencia y el FC Barcelona.

El tema está en que el próximo encuentro que tendrá lugar en el Nuevo Los Cármenes podría resultar propicio para que Castro entre nuevamente en vena y el Betis se desatasque. Y es que el punta ya le marcó cinco goles en Liga a la escuadra rojiblanca desde el ansiado retorno a Primera. El primero fue el 27 de agosto de 2011 y supuso que los nazaríes saldaran con derrota su primera partido en la máxima categoría tras el ascenso en Elche (0-1). Además, también ‘mojó’ en los choques de la undécima y la trigésima jornada del campeonato 2012/13 que finalizaron con triunfo del Granada CF en el Villamarín (1-2) y derrota en casa (1-5, aportando dos tantos). Finalmente, la cuenta se amplió con los tantos que anotó en la novena y la vigésimo octava jornada del curso pasado, registrándose un empate en Los Cármenes (1-1) y una victoria local en la ciudad heliopolitana (2-0).

Así las cosas, queda por ver si el futbolista salta finalmente al césped del recinto del Zaidín y consigue conjurar su crisis y la del equipo al que pertenece a costa de agravar la de la formación rojiblanca.